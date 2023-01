Tras el lanzamiento de 'Bipolar', Dylan Fuentes envía consejos a las relaciones tóxicas

El prodigio musical de NEON16/Interscope Records, Dylan Fuentes, lanza su nuevo sencillo y video musical "BIPOLAR". Dylan, el primer artista firmado por incubadora de talentos NEON16 y Interscope Records trabajó con el galardonado productor y artista, Tainy, para producir lo que seguramente será el mayor éxito viral del 2020.

"Bipolar" es el primer sencillo del álbum debut de Dylan a cargo de la dirección musical innovadora y experta de NEON16, y muestra el inmenso talento, rango vocal y versatilidad del cantante y compositor. La canción, escrita por Dylan y Rozo, profundiza en la desgarradora historia de una relación que se vuelve tóxica cuando su pareja comienza a jugar con sus emociones, y la confusión y el dolor que esto le causa. La voz melódica y única de Dylan nos guía a través de esta cruda historia de amor y dolor, junto a los ritmos innovadores y rompe barreras de NEON16. La canción fue producida por Daramola y Tainy en los estudios de NEON16 en Miami y el video musical fue filmado en Medellín, Colombia, bajo la dirección de 36 Grados.

Publicidad

Hace unas semanas atrás, Dylan demostró su talento en el tema "Tu Amiga" junto a J Quiles, Lennox y Llane, una canción del EP debut de Tainy, NEON16 Tape: The Kids That Grew Up on Reggaeton.

“El mundo tiene mucho talento, pero muy pocos artistas; y menos artistas que pueden ser creativos tanto en la música como en la televisión. Dylan es uno de esos pocos, soy muy fan y supe desde el momento en que lo conocí que teníamos que firmarlo” revela Lex Borrero, CEO y presidente de NEON16, sobre por qué firmó a Dylan en la incubadora de talentos.

Publicidad





Publicidad

Mira también:

Publicidad