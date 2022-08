¡Para todo el mundo! Karen Lizarazo habla de su propuesta de un vallenato internacional

La música se ha encargado de romper barreras a través de los años, por lo que el talento de los artistas colombianos ha logrado ubicarse en las principales listas de éxitos alrededor del mundo.

Karen Lizarazo está en ese proceso de forjar su camino para catalogarse como una digna representante del vallenato a nivel internacional y darle a este icónico género un lugar aún más importante en otros países, tal y como pudieron hacerlo otros compatriotas con sonidos como el reguetón.

Te puede interesar: Ocha Murgas comenta sobre su relación con la canción 'La Negra' y el Museo del Acordeón

Publicidad

Es por ello que uno de sus lemas es hacer vallenato no solo para la costa, sino para el mundo entero, ya que quiere que el son del acordeón llegue a millones de personas que puedan vibrar e identificarse con estos ritmos.

Así mismo, con una propuesta de un género más renovado y actual, esta intérprete quiere fusionar diversos sonidos con los que su música se acomode de acuerdo con la sensación que quiere que expresar. Cabe destacar que, tras todas estas ideas, su inspiración ha sido Kaleth Morales , quien para ella tenía temas musicales innovadores y juveniles.

Conoce más: Iván Zuleta nació rodeado de juglares y vallenato, por lo que recordó su historia con el acordeón

Como un sueño que no podía creer que fuese realidad, esta artista se presentó en el Prudential Center de New Jersey, en donde miles de personas cantaron a grito herido sus canciones, algo que no imaginaba que podía pasar, pues no era consciente de que su talento hubiese trascendido aquellas barreras que veía muy lejanas.

'La mancha morada', como se hacen llamar sus fanáticos, se dejó cautivar por su voz, energía y gran talento, por lo que ante esta situación la cantante no pudo contener las lágrimas de felicidad, pues sus metas se han cumplido gracias al esfuerzo y trabajo que les ha puesto. Es por ello que Karen Lizarazo nos da todos los detalles sobre lo que fue este especial momento para ella.