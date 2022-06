Esto es lo que más les costó dejar ir a Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno: "el Binomio de Oro"

Jorge Celedón se unió al proyecto artístico de Jean Carlos Centeno, o como él lo llama "el maestro más joven", para regalarles a sus fanáticos la sorpresa de verlos congregados luego de haber trabajado juntos en los años dorados del Binomio de Oro de América. La canción, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales, le ha recordado a más de uno la verdadera esencia del vallenato romántico.

En diálogo con Caracoltv.com, los artistas aprovecharon el tema central de 'Déjala ir' para revivir momentos clave de sus vidas musicales y personales, como aquello que más les dolió alejarse o la manera correcta de identificar cuando un ciclo ya pasó y es necesario emprender un nuevo proyecto para evitar quedarse estancado en el mismo suceso.

Mira también: Jorge Celedón confesó que no le teme a probar nuevos géneros musicales

Publicidad

Un detrás de cámaras inolvidable

Según Celedón y Centeno, disfrutan mucho su compañía cada vez que tienen la oportunidad de reunirse, pues aprenden mucho del uno del otro. El intérprete de 'Parranda en el cafetal' incluso se atrevió a revelar que atesora con especial cariño cuando su colega le enseñó algunos pasos para poner en práctica cada vez que pisa un escenario.

Te puede interesar: Ana del Castillo escandalizó a Jean Carlos Centeno por comparación en un concierto