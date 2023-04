Estados Alterados estrena 'Like', primer sencillo de su nuevo álbum para este 2023

'Remixphera' es el primer álbum de remixes de la agrupación Estados Alterados inspirado en su disco 'Lumisphera' y se suma para celebrar más de 30 años de carrera y de creación en la música, el audiovisual, la imagen y el arte.

Estados altera su música a través de otros artistas y convierte sus canciones en un álbum de remixes inspirado en su disco 'Lumisphera' gracias al aporte, ingenio y talento de artistas que se sumaron a esta gesta como: Ana Gartner, Bobber Marco, Borda + AndyVica, Brain + Sebass, Daniel Klauser, De La Rivera, Deraout, Nina Hologram, Parallel Universe, Wonder B y Yard Of Blonde.

Respecto a los mencionados artistas, estos son: un dúo francés que se dejó perder en el desierto de California para comenzar de nuevo, el DJ bogotano que mojó prensa en la escena drum & bass de Europa. Una experimentada pareja de productores y DJ's de house progresivo de Medellín, una banda de electroclash de Ciudad de México, el fundador del colectivo Intelligent Division y también residente de MUTE; un trío de retro pop de Córdoba (Argentina), un compositor, bajista y productor colombiano radicado en Los Ángeles, un santiaguino creador de sellos y fiestas colaborativas para la exploración más experimental y psicodélica de la electrónica.

Un músico nominado a los Premios Goya en 2008, un DJ que nació en L.A., creció en Manizales y terminó involucrado en la escena house de Nueva York City, y la mujer que, en Envigado comenzó a producir álbumes de manera casera y terminó colaborando para reconocidos sellos internacionales Credo y Deejay Gigolo; todos ellos, y especialmente ellas, cruzaron sus estilos y talentos en 'Remixphera', el primer álbum oficial de remixes de Estados Alterados.

El material de este proyecto musical se irá publicando periódicamente en plataformas digitales, aunque ya está disponible en una edición física en vinilo doble, diseñada y conceptualizada por Javier Valencia de El Bug Farm, ilustrada con un collage de Alex Cano y lanzada a través del propio sello discográfico de la banda, Estados Alterados Records.

Estados altera también su música a través de la sensibilidad de otros artistas de países como Argentina, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, España y Francia para convertir sus temas en un álbum de remixes.

En 2021 realizaron un viaje durante meses y auto gestaron la creación artística de Estados Alterados, así se concretó en un ejercicio colectivo de elaboración y lanzamiento de piezas gráficas, musicales e interactivas y en el 2023 se extiende y materializa con el repertorio de este álbum de remixes.

Así se conforma la colección musical:

Lado A: ANIMAL – Deraout (Colombia) / MANTRA – Borda + AndyVica (USA / Colombia) / MIEDO – Wonder B (Colombia)

Lado B: LIKE – De La Riviera (Argentina) / MIEDO – Ana Gartner (Colombia) / MANTRA – Daniel Klauser (Chile).

Lado C: ANIMAL – Brain + Sebass (Colombia) / PUEBLO – Bobber Marco (España) / MIEDO – Yard Of Blondes (Francia / USA)

Lado D: CAÍN – Parallel Universe (Colombia) / MANTRA – Nina Hologram (México)