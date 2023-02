El cantante Adriel Favela estrena su nuevo sencillo llamado 'En este amor'

Adriel Favela sigue dándole rienda suelta a su espíritu libre, sin ataduras y sorprende en la escena musical con el lanzamiento de 'En este amor', un tema de desamor escrito por Gussy Lau y Tamayo Aguilera quienes, a través de su letra, tratan de explicar lo que significa dejar ir a una persona especial, que lo fue todo y se lleva tu vida entera cuando se va.

Esta canción, grabada en Sonic Ranch, es el primer adelanto de su próximo álbum EP en el género de mariachi que representa un giro a sus grabaciones anteriores y para el cual ha invitado a un gran equipo de colaboradores muy reconocidos en la industria como: Kiko Cibrian quien mezcla y es el director vocal, Marco Ramírez encargado de la masterización, Daniel Valenzuela productor de cabecera en Esperanto debutando como 'Tipo Country Productions' junto con David Valenzuela, Jared Vacapiz y Ervey Vargas en el cuadro musical.

Lee también: Rihanna y Karol G juntas luego del Super Bowl 2023: hubo fotos y un video hablando en español

“Todo ha sido un bonito accidente porque esta canción iba dirigida a otra persona, pero, al final del día, Dios tiene un propósito para todos nosotros, el tema ensambló muchísimo, ¡me encantó! Trae una esencia muy bonita que creo que va a diferenciarse de todo lo que hemos hecho antes a lo que estamos haciendo ahora y obviamente haciéndolo con el corazón para que el público lo reciba de la misma manera”, comentó Adriel Favela.

“El tema es una de las canciones más personales que he escrito, yo empecé a componerlo sentado en mi cama, antes de dormir, pensando en las dos perspectivas de este amor, fue una autocrítica porque yo puse todo y la otra persona no puso nada, cuando mi corazón me decía que tenía que intentarlo, me di cuenta que no fue una decisión muy inteligente”, agregó Gussy Lau, compositor de esta canción.

Te puede interesar: Karol G y Feid siguen sumando indicios de su supuesta relación y sus seguidores los hacen tendencia

Publicidad

El lanzamiento de 'En este amor' viene acompañado de un vídeo oficial que, a través de sus imágenes, muestra un hermoso atardecer en el desierto de Sonora, México, paisaje perfecto para darle el toque melancólico a lo que transmite la canción y que además representa volver a las raíces del cantante, compositor, multi-instrumentista y productor Adriel Favela.