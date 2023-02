Rihanna brilló como un diamante en el show del medio tiempo del Super Bowl

Rihanna superó todas las expectativas que se tenían sobre su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2023, pues hizo un amplio recorrido de su repertorio musical que deleitó a todos los asistentes al partido que se llevó a cabo en el estadio State Farm de Glendale en Arizona, EE.UU.

La exitosa cantante volvió a pisar un escenario, luego de 7 años y llegó vestida completamente de rojo pasión y con su cabello recogido en una coleta alta y ella ubicada en una de las siete plataformas 7 que estaban en el aire.

Su entrada triunfal la hizo con algunos versos del coro del tema ‘What’s my name’, que es una colaboración con Drake, acto seguido, las plataformas empezaron a moverse hacia arriba y hacia abajo, donde los bailarines, vestidos de blanco, la acompañaban con movimientos al ritmo de la música.

La segunda canción que interpretó fue ‘Bitch better have my money’, para luego cantar ‘Where have you been’ y realizar aún en la plataforma móvil la tan aclamada y reconocida coreografía de este tema.

La cantante de Barbados desató la locura en el público al cantar algunos versos de ‘Only Girl in the World’, pero sin lugar a dudas, el tema con Calvin Harris, ‘We Found Love’ hizo que el estadio la acompañara cantando y fue ahí cuando se bajó del escenario.

En visible estado de embarazo, Rihanna volvió a demostrar sus mejores pasos de baile con el sensual tema de ‘Rude Boy’ y cuando interpretó ‘Work’ todos sus bailarines la siguieron por el escenario con una sugestiva y sensual coreografía.

Las revoluciones bajaron un poco cuando fue el turno de ‘Wild Thoughts’ y luego caminó por la extensa pasarela que estaba iluminada de rojo y luego cantó el verso de ‘Pour it up’.

El cierre del espectacular show fue con ‘Run this town’ y luego su mayor éxito por el que alcanzó la fama y reafirmo su grandeza: ‘Umbrella’.

‘Diamonds’ fue el tema de cierre, y en este volvió a subir a la plataforma móvil.