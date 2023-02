Adele asegura que solo asistirá al Super Bowl para ver el show de medio tiempo de Rihanna

El próximo domingo 12 de febrero, los amantes del deporte y la música serán testigos no solo del partido que se llevará a cabo en el Super Bowl, sino también del show de medio tiempo que estará a cargo de la cantante de Barbados Rihanna. Recientemente, la intérprete inglesa Adele reconoció que es una gran admiradora de su colega y que solo asistirá al evento para verla en el escenario.

La revelación la hizo en medio de uno de los conciertos de su gira 'Weekends with Adele'. En el video, que ya es todo un fenómeno viral en las plataformas digitales, se logra ver a la cantante de 'Hello' hablando con algunos de sus fanáticos. De un momento a otro revelan que están ansiosas de ver la presentación de creadora de Fenty Beauty y responsable de éxitos como 'We found love', 'Only girl', 'Work', entre otros.

"Solo voy por Rihanna", fue el comentario de Adele que rápidamente generó risas entre cada uno de los presentes a su espectáculo. La grabación ya recoge casi 100 mil reproducciones, varios retweets y 174 'me gusta'.

“Just going for Rihanna” honest queen we love!!!!! pic.twitter.com/kN8nD4TDYJ — Tin🪐| vegas era🍷 (@DiaryofDelly) February 4, 2023

Adele se declaró también fanática de La Roca

En el marco de la ceremonia de los premios Grammy 2023, el presentador del evento Trevor Noah presentó públicamente a la intérprete de 'Someone like you' y el actor de 'Rápidos y furiosos', pues la artista inglesa había asegurado en varias entrevistas que tenía mucha ilusión de toparse con él de frente. El encuentro causó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, pues su química fue tan buena, que incluso se dieron un amigable beso.

"Adele acaba de cumplir su sueño de conocer a La Roca y nunca habíamos visto nada tan saludable", "ella es adorable", "qué momentazo", "él simplemente es el chico más dulce y amable de corazón que puedes conocer y te puede gustar", "qué gran momento", "el novio de Adele se veía y se sentía así cuando The Rock se acercó (persona llorando)", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.