Conoce el 'Chuchiperreo' el género que La Toxicosteña creó ante las críticas a su propuesta musical

¿Alguna vez has dimensionado el verdadero poder que tienen las redes sociales en la actualidad? Esa fue una pregunta que La Toxicosteña se hizo a sí misma cuando se dio cuenta de que un audio que hizo como humor terminó volviéndose viral en diferentes plataformas, por lo que allí encontró una oportunidad para hacer música dándole un toque bastante diferente.

Esta artista, oriunda de la costa colombiana, sintió que por medio de sus canciones podía atreverse a decir lo que muchos pensaban, pero que les daba pena decir públicamente. Es por ello que sin temor al qué dirán, hace letras explícitas con las que quiere expresar las cosas tal y como pasan por su mente, aunque lleguen al punto de ser explosivas.

Su trayectoria en la industria musical no ha sido fácil, pues no solamente ha tenido críticas por parte de quienes la escuchan y aseguran que no es cantante, al punto de decir que sus éxitos virales han sido tan solo un golpe de suerte, sino que colegas del género de la champeta se han puesto en la tarea de pedirle a sus seguidores que reporten y bloqueen a La Toxicosteña, asegurándole que ella no hace parte de este movimiento.

Esto, más que arruinar sus sueños o quitarle motivaciones para continuar con su propuesta musical hizo que esta artista decidiera no depender de un género en específico y con esto tomar la decisión de crear uno propio, uno en el que pudiera hacer una mezcla de ritmos que correspondan más a aquello que a ella le gusta y que se adapta con sus letras.

Fue así como nació el 'Chuchiperreo' o el 'Zambapalo de La Toxi', este es un ritmo en el que hay una fusión de varios instrumentos y sonidos, los cuales no tienen un deber ser, sino que están acorde a los gustos de su intérprete.

Con respecto al recibimiento que ha tenido por cierta parte del público de la costa colombiana, de donde provienen los sonidos de la champeta, esta artista confiesa que ha obtenido bastante apoyo por parte de sus coterráneos, a pesar de que no todos estén de acuerdo con sus letras.

"A mis tóxicos, o sea, a los que son de corazón y conocen mi historia y cómo he crecido desde que nadie me conocía el rostro y solo eran unos audios detrás una foto fija han sido espectaculares, ellos siempre me mandan muy buena vibra. Me impulsan a salir adelante con los sueños que tengo para mis hijos y para mí", exalta la cantante.