Karol G recibe propuesta de matrimonio por parte de un fan en medio de uno de sus conciertos

La cantante Karol G sigue cosechando triunfos y llenando conciertos en su más reciente gira por los Estados Unidos, grandes shows y excelente puesta en escenario hacen parte de los componentes de la paisa al interpretar sus más grande éxitos musicales.

En uno de ellos, la intérprete de 'Provenza' salió 'montada y por los cielos', literalmente al volante de un auto Ferrari color azul turquesa mientras cantaba la canción 'El Makinón'. El carro se encontraba suspendido y sujetado con varios arneses y cables de seguridad.

Te puede interesar: ¡Concierto agotado! Karol G cantó en el Madison Square Garden de Nueva York

Publicidad

Es así como el pleno show en Canadá, mientras 'la bichota' caminaba por el escenario, se detuvo a leer una pancarta con un mensaje muy particular dirigido hacia ella: "Carolina Giraldo cásate conmigo, por favor, que la tóxica me dio permiso", describía el cartel.

Te puede interesar: Con un Ferrari y un corazón de espinas gigante, Karol G ofreció un show inolvidable en Chicago

Sin embargo la respuesta de la paisa fue contundente y llena de humor: "Ay, yo te amo. Así, ¿con anillo y todo?", indicó inicialmente la cantante, seguido de "Pero es que yo no me quiero comprometer. Estamos solitos, ¿si o no? Una chimba".

Publicidad

Karol G anunció la llegada de nueva música que de seguro serán grandes éxitos que marcarán su camino como una de las exponentes del género urbano colombiano: "Ya pronto viene música nueva", expresó Giraldo acompañada de tres instantáneas en su cuenta oficial de Instagram.

Te puede interesar: Madonna y la rapera Tokischa se unen de nuevo en una canción muy picante