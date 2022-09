¡Concierto agotado! Karol G cantó en el Madison Square Garden de Nueva York

Karol G se ha convertido en una de las artistas más exitosas a nivel mundial y es todo un ícono del género urbano, pues ha dejado en alto el nombre de Colombia y de las mujeres. Su voz y sus canciones llegaron al emblemático escenario del Madison Square Garden en Estados Unidos, lugar que la recibió junto con cerca de 20 mil personas que la aclamaron el 13 de septiembre.

La paisa, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, se presentó dicho estadio deportivo en el marco de su gira ‘Strip Love Tour’, de la cual le restan más de 15 presentaciones en dicho país.

De forma muy emotiva, la cantante les confesó a sus fanáticos la historia de lo mucho que soñó con estar en este estadio desde hace diez años, pues allí ya se han presentado grandes artistas y agrupaciones como Queen , Michael Jackson , Led Zepellin, Elvis Presley, Madonna y mucho más.

“Hace 10 años exactamente, en el 2012, después de que había empezado en la música en 2006, dije que no quería hacer música más porque era una industria difícil porque nadie quería escuchar mis canciones, porque nadie me daba la oportunidad. Me vine a New York a vivir y empecé a estudiar inglés en una escuela y resulta que me sentaba todos los días afuera en unas banquitas que había aquí”, empezó relatando ‘La Bichota’.

Karol G dijo “Hace diez años en el 2012 me vine a NYC a estudiar inglés, me sentaba afuera del Madison Square Garden esperando que alguien se sentara a mi lado para practicar inglés y 2 soñaba con cantar aquí… hoy es la primera vez que lo lleno 10 años después. Si se puede” ❤️ pic.twitter.com/Zg71cOlifb — Chantal🐺➰ (@ChantalxLunera) September 14, 2022

Acto seguido, contó que se les acercaba a las personas para practicar su inglés y a diario pensaba qué habría sido de ella si hubiera continuado con su camino en la música. “Hoy es la primera vez que lleno el Madison Square Garden...sí se puede”.

Sus seguidores cantaron por cerca de dos horas sus mejores éxitos, entre los cuales disfrutaron de ‘Provenza’, ‘Tusa’ y su más reciente canción, ‘Gatúbela’ con cambios de vestuario, coreografías con bailarines y efectos especiales.

La colombiana había compartido por medio de Twitter su gran emoción por presentarse en la Gran Manzana.

Hoy, después de 10 años de anotarlo en mi lista de sueños, VOY A CANTAR EN EL MADISON SQUARE GARDEN EN NEW YORK✨✨✨✨🥺❤️‍🔥 — LABICHOTA (@karolg) September 13, 2022

Cabe resaltar que llevó de invitado al reconocido cantante Ozuna, y con él interpretó algunos de sus más grandes éxitos.

Ozuna es el segundo invitado especial por Karol G en el Tour "Strip Love". pic.twitter.com/22aBNpBVro — Karol G Reports (@KarolGReports) September 14, 2022