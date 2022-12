Beyoncé rinde homenaje a Michael Jackson, su 'fuente de inspiración'

Con motivo del quinto aniversario de la muerte del emblemático Michael Jackson, la artista Beyoncé quiso rendir este jueves un homenaje al rey del pop en su página web a través de un texto titulado 'La inspiración de Michael Jackson' para agradecerle la influencia que supuso su figura cuando empezó en la industria musical.

"Cuando estaba comenzando mi carrera, mi primer productor solía mandarme ver la actuación de 'Who's Loving You' de Michael Jackson una y otra vez. Quería que con su soul aprendiese a ver lo que transmitía desde lo más profundo de su alma. Por algún motivo desconocido, pese a que no era más que un niño que no había experimentado el amor, era capaz de evocar más emociones que un adulto. Se mostraba muy puro y este tipo de cosas son las que le hacían tan especial, es como un don con el que te bendice Dios", escribió la cantante en su página web.

Publicidad

Tan relevante fue la influencia que supuso Michael Jackson en la trayectoria de Beyoncé, que incluso llegó a repercutir en la forma de cantar de la artista, que también aprendió gracias a él a sentirse libre en sus actuaciones sin preocuparse constantemente por la técnica.

"Michael me enseñó que a veces hay que dejar a un lado la técnica, olvidarte de lo que has aprendido; y si en alguna ocasión te sientes bobo simplemente tienes que seguir tus instintos. Michael Jackson me cambió y me ayudó a ser la artista que soy ahora mismo: 'Te lo agradezco Michael'", añadió en su mensaje, que firmó con un "Siempre con cariño, B".