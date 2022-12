Madonna "odia" su propia música

Tras más de tres décadas encadenando éxitos en la escena musical, Madonna ha terminado "odiando" la sobreexposición de sus propias canciones y ahora prefiere escuchar el trabajo de otros artistas mientras se somete a una dura sesión de ejercicio físico.

"Para ser sincera, no me gusta poner mis propias canciones cuando estoy haciendo ejercicio. De hecho, ¡las odio! Lo que quiero decir es que me he cansado un poco de ellas; claro que me gustan mis canciones pero prefiero escuchar a otros artistas cuando me estoy entrenando", reveló la reina del pop durante la inauguración de un nuevo gimnasio de su cadena Hard Candy Fitness en Toronto (Canadá).

Publicidad

Madonna siempre se ha destacado por ser una amante de la actividad física -su musculatura ha suscitado todo tipo de comentarios en los medios de comunicación- y por la disciplina espartana con la que es capaz de practicar deporte, hacer yoga e incluso montar en bicicleta durante un mismo día; un frenético ritmo de vida que le ayuda a exhibir una imagen jovial que no parece corresponderse con sus 55 años.

"Tengo una relación de amor-odio con mi cuerpo. Unos días me gusta y otros no. Desafortunadamente, no he nacido con la figura de Gisele Bündchen y tengo que esforzarme mucho para mantenerme en forma. Pero la verdad es que lo llevo bastante bien, no me puedo quejar", apuntó Madonna, quien también es partidaria de que los hombres cuiden su aspecto y cultiven su anatomía, aunque siempre con moderación.

"A mí me gustan los hombres que se cuidan pero, por ejemplo, no me parece atractivo un cuerpo demasiado musculoso. Prefiero un hombre que tenga el torso definido y atlético", explicaba a su paso por el programa de televisión 'Entertainment Tonight Canada'.

Madonna tendrá su propia línea de cosméticos

Publicidad