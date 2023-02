Con más de 450 canciones en su playlist, Camilo Martínez demostró ser un romántico empedernido

Sin lugar a dudas, Camilo Martínez, exparticipante de La Descarga, el templo de la música , se ganó el corazón de los colombianos gracias a la potencia vocal que derrochaba en la producción de Caracol Televisión cada vez que se subía al escenario, pero también por su personalidad. Luego de su eliminación, el artista se le midió a hablar un poco sobre sus gustos musicales más allá de lo que él produce dentro de la industria.

Inicialmente, contó que en su playlist favorita cuenta con más de 450 canciones en la que varían los géneros, pero que comparten en común el hecho de que tienen una excelente musicalización y una letra que es capaz de transmitir los sentimientos más profundos. Dentro de los artistas que más se repiten se encuentran Antonio Aguilar, Vicente Fernández y Pedrito Fernández cuando estaba en su etapa más pequeña.

"Me gusta la música que tiene buena instrumentación, los vallenatos viejos colombianos me encantan, me gustan mucho la música tradicional romántica, incluso porque soy muy romántico, soy un poeta", señaló Jurat, nuevo nombre artístico de Martínez, en medio de la entrevista.

¿Qué canción no puede faltar cuando se va a bañar?

El ganador de La Voz Colombia 2013 reveló que 'Porque fuiste tú', interpretada por Vicente Fernández, lo ayuda a iniciar el día con buena actitud, ya que le sube la energía cuando está tomando una ducha: "habla de una compañera, de un amor que estuvo conmigo en los días más grises, en los días más oscuros y me acompaña siempre (...) recuerdo los mejores momentos".

Tema que le ayuda a conciliar el sueño

El cantante señaló que 'Cuando escuches este vals', también cantada por Vicente Fernández, es aquella que le permite mantenerse tranquilo a la hora de descansar en las noches: "me duermo imaginando que estoy con ese ser amado".



¡A bailar toda la noche!