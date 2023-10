Bad Bunny confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum, ¿cuándo será su estreno?

Bad Bunny confirmó el lunes 9 de octubre, mediante redes sociales, el lanzamiento de su nuevo álbum, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', tras semanas de especulaciones sobre el estreno o no de la producción musical.

El cantante puertorriqueño publicó el nombre del álbum junto a la fecha del viernes 13 de octubre en su cuenta oficial de Instagram ante sus 46 millones de seguidores, donde también compartió un video con el siguiente mensaje: "El día más esperado por muchos ya llegó".

A las pocas horas de su publicación, el clip superó las 3 millones de reacciones de 'me gusta' y alcanzó más de 80 mil comentarios, donde muchos se mostraron emocionados de escuchar nueva música y le pidieron regresar al género del trap: "Te estábamos esperando" y "queremos trap, por favor", se puede leer. En su biografía de aquella red social también ubicó un enlace para hacer 'presave' del trabajo de larga duración.

Estas publicaciones llegan después de que el domingo 8 de octubre, el llamado 'Conejo Malo' escribiera en la red social X (antes Twitter) una lista de 22 temas, de los que no reveló sus nombres y solo acompañó de la palabra 'FUEGO'.

En el video, de estilo clásico y filmado en la ciudad de Nueva York, Bad Bunny es recibido por decenas de fotógrafos cuando se baja de un lujoso vehículo para acudir a un restaurante, donde le dan la bienvenida llamándole 'Don Benito'.

Por ahora, se desconocen las colaboraciones que incluirá el disco, aunque algunos medios especializados han apuntado a artistas como Tokischa , C. Tangana , Feid y Rauw Alejandro , entre otros.

Este nuevo álbum llega un año después de la publicación de su último trabajo, 'Un Verano Sin Ti', que fue un gran éxito, le proporcionó numerosos e importantes premios y le permitió recorrer todo el mundo con su gira.

Los rumores sobre el lanzamiento de un nuevo disco comenzaron después de que en una entrevista con la revista 'Variety' apuntara a su salida en otoño. Sin embargo, posteriormente, el artista negó esta información y jugó al despiste en diferentes publicaciones en redes sociales. EFE