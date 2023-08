Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos muy cariñosos en un concierto de Drake

Bad Bunny y Kendall Jenner siguen llamando la atención de sus seguidores y medios de comunicación que aseguran que sostienen una relación sentimental desde hace meses. Ahora en redes sociales circula un video que deja ver a ambas celebridades disfrutando de un concierto del artista Drake, en el cual se abrazan, se dicen secretos y muestran su complicidad de forma muy romántica y juguetona.

El clip, que circula en plataformas como Twitter e Instagram, muestra lo que sucedió el domingo 13 de agosto durante uno de los shows del reconocido rapero Drake , quien se presentó en el Kia Forum, Inglewood en Los Ángeles en el marco de su gira por Estados Unidos con 21 Savage.

Jenner y el intérprete de temas como 'Ojitos Lindos', 'Tití Me Preguntó', 'Me Porto Bonito', entre otros éxitos del género urbano, ya no pueden ocultar lo que sienten, pero su cercanía en aquel evento despertó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues él se muestra muy contento y sonriente e incluso toma de la cintura a la joven, aunque muchos creen que ella intenta evadirlo.

Bad Bunny y Kendall en el concierto de Drake🫣🐕 pic.twitter.com/m4ohOf95sb — carloxx iván (@itscarlosivan) August 14, 2023

Por otra parte, el también compositor y luchador profesional fue visto compartiendo con Kim Kardashian , quien les tomó una foto a la presunta pareja. La mujer asistió al evento y desató la locura entre los demás presentes.

Bad Bunny junto a Kim Kardashian y Kendall Jenner anoche en el concierto de Drake. 🥰 pic.twitter.com/pdNnOpwyev — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) August 14, 2023

Otros internautas aseguran que su relación es una fachada y una estrategia de marketing que los beneficiaría a ambos a largo plazo. Lo único cierto es que se les ha visto juntos en múltiples oportunidades, no obstante, ninguno ha dado declaraciones o ha hecho oficial que sean pareja.

Los rumores de un supuesto noviazgo entre la estadounidense y el puertorriqueño surgieron desde que fueron captados en una cena con Hailey Bieber y Justin Bieber ; posteriormente se hicieron virales fotos de los dos dando un paseo en caballo en la residencia de la joven Jenner, quien tiene 27 años.

Para abril del 2023 fueron vistos compartiendo en el Festival Coachella , pues el 'Conejo Malo' fue headliner en este importante evento que reúne a los artistas más influyentes de la industria, la empresaria lo vio en primera fila y posteriormente los dos asistieron a las presentaciones de Rosalía y Frank Ocean.

Hasta el momento, ni Bad Bunny o Kendall Jenner han negado o afirmado los rumores sobre su presunta relación romántica.