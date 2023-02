Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados tras compartir una cena junto a Justin y Hailey Bieber

Después de varios rumores sobre una posible relación entre el cantante Bad Bunny y la estrella del modelaje Kendall Jenner , el lente de los medios internacionales ha estado puesto sobre ambos famosos. La primera vez que se les vio juntos según el portal DeuxMoi, fue en un club nocturno de Los Ángeles, California conocido como The Bird Streets Club en West Hollywood.

Ahora, el 'Conejo Malo' y la modelo estadounidense, fueron captados en la que pudo ser su segunda cita, en la noche del 18 de febrero a las afueras del restaurante Wally's en Beverly Hills.

Desde el portal TMZ, se informó que este encuentro entre el exponente del género urbano y la también empresaria incluyó la compañía de Justin y Hailey Bieber, quienes son amigos muy cercanos de Jenner y con los cuales compartieron una cena al interior de este establecimiento.

El mismo medio citado, manifestó que la celebridad estadounidense arribó al punto de encuentro sobre las 8:30 p.m., mientras que Benito Antonio Martínez, más conocido como 'Bad Bunny' llegó a las 8:42 pm. Después de esto se vio llegar a la famosa pareja los Bieber también por separado.

Las cámaras dispararon sus luces cuando Kendall Jenner de 27 años salió del restaurante por la entrada principal a las 11:06 p.m., por su parte, el intérprete de 'Tití me preguntó' abandonó el lugar pero por la puerta de trasera minutos después. Hailey y Justin Bieber, salieron una hora después según lo reportado y lo hicieron también por la parte de atrás como el rapero puertorriqueño.

Bad Bunny y Kendall Jenner saliendo juntos de el mismo restaurante en Los Ángeles. pic.twitter.com/PRM5zY40iy — Indie 505 (@Indie5051) February 19, 2023

Tras conocerse las imágenes de esta novedad, las reacciones en las redes sociales se viralizaron rápidamente; los comentarios a favor y en contra del supuesto romance por parte de Bad Bunny y Kendall Jenner no se hicieron esperar:

"¿Cómo? Debería alejarse de esa familia 😰 Oh Benito, te amo pero no a Kendall", "Esto no está pasando, esto no es real, ¡Benito sal de ahí!", "¿ya no esta con Gabriella?", "Justin Bieber x Bad Bunny🧐", "Benito, ¿'que carajo estás pensando?", "Seguro es para su nuevo videoclip", "Escorpio y Piscis ❤️", "Bueno, saldrían unos hijos hermosos 🔥", "No sé quién me da más envidia, Bad Bunny o Kendall Jenner", "Nah, no puedo verlos posiblemente saliendo", "Cómo se comunican si él no habla inglés 😂".

