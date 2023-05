Bad Bunny lanzó su nueva canción 'Where She Goes' y sus fans hallaron referencias a Kendall Jenner

Bad Bunny lanzó el 18 de mayo su nueva canción 'Where She Goes', con un género musical diferente llamado jersey club que se originó en Nueva Jersey, con elementos de electrónica de Baltimore y ritmos del hip hop.

Aunque en los planes del cantante no estaba planeado estrenar nueva música, el puertorriqueño comentó en una entrevista con Zane Lowe sobre el sencillo: "Recuerdo, como hace dos meses, tenía este sentimiento, tenía esta vibra".

"Lo busco y digo cuando toco empiezo a cantar automáticamente… Simplemente empiezo a cantar, así que fui directamente al estudio con mi chico y le dije 'yo creo que tengo un nuevo himno'": expresó Benito.

El videoclip de la canción fue filmado en un paisaje desértico, donde se puede ver a Bad Bunny usando un outfit de vaquero color negro. Sin embargo, sus fanáticos encontraron varias posibles referencias sobre su supuesta pareja Kendall Jenner.

En medio del video se puede ver a una mujer con alas de ángel emplumadas usando lencería blanca, donde sus seguidores creen que podría hacer referencia al pasado de la modelo como un ángel de Victoria's Secret.

Los caballos que aparecen en varias ocasiones serían también una indirecta para Jenner, dado que la joven siempre ha comentado el gran amor que siente por dichos animales.

Por el momento son solo especulaciones de sus seguidores, quienes han revolucionado las redes sociales con dichas teorías: "No hace falta decir que todas las Kardashian se disfrazaron así para Halloween", "La única que puede afirmar haber sido un ángel oficial de Victoria's Secret es Kendall", "el video de 'Where she Goes' está dedicado a Kendall".

Bad Bunny ha causado furor en las redes sociales debido a su supuesto romance con la empresaria, desde que fueron vistos por primera vez compartiendo una cena junto a la pareja de esposos Hailey Bieber y Justin Bieber , y posteriormente dando un paseo en caballo en la residencia de Jenner.

En el Festival de Coachella 2023, se pudo ver a la joven en el concierto de Benito donde el artista conquistó uno de los eventos más importantes de la industria musical en Estados Unidos.

En un show de más de dos horas cantó sus grandes hits, los seguidores de ambos pudieron captar a joven disfrutando en primera fila junto a sus amigos de la música del puertorriqueño.