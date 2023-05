Bad Bunny sorprendió a sus fanáticos con el adelanto de la que sería su nueva canción

Bad Bunny ha revolucionado las redes sociales debido a su supuesto romance con la modelo Kendall Jenner y su reciente colaboración con el grupo mexicano 'Grupo Frontera' para el sencillo ‘Un X100to’, alcanzando el número uno a nivel mundial en la plataforma de Spotify.

Ahora el cantante decidió sorprender a sus seguidores en la noche del 15 de mayo, luego de publicar unas historias en su perfil de Instagram y también en su cuenta de TikTok, cantando el que sería su siguiente estreno musical.

Vestido con una chaqueta y pantalón negro, apareció el puertorriqueño en la que parece ser una sala de estar, cantando una letra que tendría que ver con un desamor: "Baby, dime la verdad, si te libraste de mí, ya sé que fue una noche no más, que no se vuelve a repetir, tal vez en ti quise encontrar lo que en otra perdí, tu orgullo no me quiere hablar, entonces vamos a competir".

@badbunny dime si te gusta y te la envio por whatsapp :) ♬ original sound - Bad Bunny

Los comentarios de los internautas no tardaron en llegar, quienes se mostraron muy emocionados por el regreso de su artista favorito: "Señores el Bad Bunny volvió con todo", "Benito saca esa canción y prende todas las plataformas al mil", "Bad Bunny gracias por esa rola, justo en el momento exacto", "yo tratando de superarla y sale ahora con este tema".

Aunque por el momento no se conocen los detalles sobre la canción o si será estrenada pronto, sus seguidores especulan que tendría que ver con un nuevo estilo musical que quiere explorar el artista o un nuevo álbum en camino. Cabe recordar que Benito afirmó en una entrevista para la revista Billboard en diciembre de 2022 que se tomaría un descanso en 2023, pero al parecer habría decidido cambiar de opinión en lo que va de dicho año.

Bad Bunny fue uno de los actos principales del Festival Coachella el 14 de abril, conquistando uno de los eventos más importantes de la industria musical en Estados Unidos, donde en un show de más de dos horas cantó sus grandes hits. En su segunda presentación el 21 de dicho mes estuvo acompañado de Grupo Frontera.

En medio de las pantallas de Coachella, mientras interpretaban su colaboración, se recreó la escenografía del videoclip de 'Un X100to' que se estrenó el pasado 17 de abril y que cuenta con más de 42 millones de reproducciones en YouTube. La banda mexicana interpretó 'Bebé Dame' y 'No se va', que lanzó la banda colombiana Morat.