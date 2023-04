Filtran románticas fotos de Bad Bunny y Kendall Jenner montando a caballo

Desde que se conocieron las primeras imágenes del cantante de música urbana Bad Bunny y Kendall Jenner , la super modelo y hermana del clan Kardashian, los usuarios de Internet han permanecido muy atentos a los rumores de posible relación. Recientemente, los famosos fueron captados en cámara mientras disfrutaban de un plan tranquilo en contacto con la naturaleza.

Las fotos fueron tomadas por el portal internacional TMZ. Según informó, la pareja se encontraba disfrutando el pasado domingo 2 de abril en el Centro Ecuestre de Hidden Hills en California durante las horas de la mañana. Por lo que se logra ver, Jenner era la experta en la materia pues no solo iba vestida acorde a la situación, sino que también se le vio segura de la actividad mientras guiaba al intérprete de 'Me porto bonito' , 'Ojitos lindos' y 'Tití me preguntó'.

#EsTendencia: Nuevas fotos de Bad Bunny y Kendall Jenner montando a caballo juntos 👀



cc. @TMZ pic.twitter.com/tjp7nJ2AAe — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) April 4, 2023

En las primeras instantáneas, solo se les veía paseando en el mismo caballo por una zona verde; no obstante, lo que más llamó la atención fue que posteriormente el puertorriqueño aparecía manipulando solo el animal, mientras Kendall le daba indicaciones desde lo lejos para que tuviera un buen desempeño en el área en el que se encontraban.

Diferentes internautas, se tomaron plataformas como Twitter e Instagram, donde se vilarizaron las fotos, para asegurar que prefieren verlos en solitario y admirar así su carrera en el mundo del entretenimiento; sin embargo, consideran que no hacen una buena pareja debido al estilo tan marcado que tienen cada uno de ellos.

"A pesar de que me dan vibes parecidas, son ese tipo de parejas que por qué más que se cuadren no me cuadran en fin, felicidades", "no apruebo", "la pareja más dispareja del mundo", "de verdad es que no soporto mirar esto", "no sé por qué me resulta tan desagradable ver esto", "mis ojos ven esto y siguen sin creer", "noooo, Benito te me saliste del corazón", "lo más random que veré hoy", son algunos de los comentarios que se han leído en la plataforma.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación y tampoco la han desmentido.