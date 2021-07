"Arriba Colombia, la neta me encanta": Neto Peña confesó cómo fue trabajar con Nampa Básico

El reconocido cantante mexicano Neto Peña se unió en una explosiva colaboración a Nampa Básico para lanzar un proyecto musical que fusiona la intensidad del hip hop con la emoción que generan diferentes componentes como el violín y los elementos gráficos. El proyecto ya ha tenido una gran cogida por parte de los amantes de la música urbana en las plataformas digitales.

Trabajar con un amigo colombiano, fue quizás una de las anécdotas más significativas que ha tenido a lo largo de su trayectoria musical por el hecho de que, por un lado, considera a Nampa Básico como una persona transparente que lo motiva a seguir cosechando éxitos y, en segundo lugar, porque siente un gusto particular por el país latinoamericano.

"De Colombia me gusta mucho la gente, me gusta que es bien parecido a México, creo que la cultura, el tipo de gente, la educación de las personas es parecida a la de acá, entonces me identifico mucho y me encantó Colombia, muy contento, tengo planeado volver por allá", puntualizó en medio de la entrevista con Caracoltv.com.

A pesar de que ha tenido la oportunidad de trabajar con Big Soto, de Venezuela, Danny Felix, de Los Ángeles, y Yoss Bones, de México; consideró que el mejor artista para interpretar 'No aguanto' era precisamente el colombiano, puesto que la canción tiene un alto contenido de drama gracias a la incorporación de algunos instrumentos musicales o la lluvia, que crean toda una atmósfera triste en el video.

Peña tiene planeado varios proyectos para lo que queda del 2021. Próximamente, lanzará un sencillo titulado 'Pachuco Pacheco', que promete tener una gran dosis de hip hop y en octubre o noviembre pretende presentar un single con artistas internacionales como Neutro Shorty y Toser One Rap.

