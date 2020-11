Bloudy abre camino en la escena del hip hop nacional con un EP basado en experiencias íntimas

View this post on Instagram

⚠️ V.I.D.A🌐P.E.R.R.A ⚠️ . . . Suelto al mundo mí primer EP como solista esperando el amor de cada una y cada uno. Hoy vuelo más alto y la vida perra me enseñó a disfrutar los cortos pero lindos momentos . FULL EP en el link que está en mí bio👀 . . . . Recuerden : Saldra VIDA PERRA formato físico en CD💿 junto con un afiche diseño único de @toxicomanocallejero, son pocos . ¿Cómo sería? ( Háblame nada más )🗣️ . . #NewRelease #EP #VidaPerra #TabogoNoFame #RapRolo #RapBogotá #RapColombiano #HipHopColombia #HipHopLatino