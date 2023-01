Fiel y pasional, así fue el día de metal en el inicio de Rock al Parque 2019

Cumplir 25 años siendo un festival de música gratuito y consolidarlo como el más grande e importante de Latinoamérica no es una tarea fácil y Rock al Parque lo ha logrado gracias a la comunión de público, bandas, medios y gestores culturales, quienes trabajan a diario desde todos los ángulos para demostrar que el rock de la ciudad está vivo y que su escena es fiel y pasional.

La fidelidad es el adjetivo perfecto para describir la inauguración de los 25 años de Rock al Parque. El sábado metalero, como es costumbre, no defraudó y los seguidores de géneros como el metal y el hardcore le cumplieron la cita al festival y a las bandas nacionales e internacionales demostrando su apoyo a través de pogos, gritos y cabeceos.

Por Colombia, las bandas confirmaron que su buen momento musical y la construcción de públicos que han hecho durante su carrera no es cuestión de azar y con shows poderosos y enérgicos en tarima de proyectos como Grito y Tenebrarum de Medellín, Lucifera de Pasto, Internal Suffering de Pereira y las bogotanas El Sagrado, Razón De Ser dejaron claro por qué fueron convocados a este aniversario tan especial.

También es importante destacar la oportunidad que Rock al Parque le dio a las bandas de circulación musical Crea, proyecto de Idartes en el marco del festival y la buena ubicación en la parrilla de horarios que tuvieron las bandas distritales con el fin de que sus propuestas tuvieran mayor visibilidad ante los más de 85 mil rockeros que asistieron al Parque Simón Bolívar en su primera jornada.

El cartel internacional no desentonó y las bandas estuvieron a la altura de los 25 años de Rock al Parque. Vaquero Negro de México, Capilla Ardiente de Chile y la bella y talentosa Tarja de Finlandia se encargaron de calentar a los miles de metaleros en una fría tarde capitalina. Los mexicanos y los chilenos generaron sorpresa, pues sus propuestas no eran tan conocidas en nuestro país, sin embargo, el ejercicio de conocer bandas en el festival sirvió para que los colombianos se llevaran una buena impresión de estas dos agrupaciones. Por su parte, la cantante de metal sinfónico Tarja Turunen puso la cuota de belleza, talento y carisma en el escenario principal del festival. Cada una de sus canciones tuvo una conexión especial con sus seguidores, quienes no olvidaron su pasado por haber sido figura indiscutible de la banda Nightwish, pero apoyaron y valoraron su proyecto en solitario. Al final, la cantante de 42 años se despidió, en medio de aplausos, elogiando al festival y a los metaleros que la acompañaron durante su show.

El cierre estuvo a cargo de dos grandes del death metal: Dying Fetus y Deicide. Las agrupaciones estadounidenses demostraron su poderío en el escenario y con una selección de sus mejores canciones cerraron el telón de la primera jornada de rock al parque confirmando, una vez más, por qué el metal es uno de los géneros más protagonistas e influyentes en la historia del festival.

Fotos cortesía Iván Valencia.

