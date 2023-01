El Juanes victorioso que vio Rock al Parque 2019

Eran las seis de la tarde, cuando Juan Esteban Aristizábal, el cantante más polémico de esta versión del Rock al Parque, desafió a todos los asistentes y periodistas a que vieran por qué él sí merecía una tarima en el festival icónico del rock.

Desde que puso un pie en el Simón Bolívar sabía que tenía que dar su mejor versión. La de su pasado metalero y buscar una manera de combinarla con su presente popurrí. Nervioso y ya dispuesto a responder los bombazos de una pequeña, pero llena sala de prensa recibió un aplauso al unísono cuando dijo: “Yo creo que en Colombia ya estamos bastante divididos. El arte es el único lugar donde nos podemos encontrar todos. Sin juzgarnos, reconociéndonos. Voy a salir ahí y les voy a demostrar por qué sí puedo estar en el Rock al Parque”. Una sala, conmovida, vitoreaba con euforia. El mismo sentimiento que lo acompañaría tres horas después.

Publicidad

“Pero se está haciendo esperar como una princesa”, gritó una de sus seguidoras antes de la presentación. Síntoma de que incluso, quienes lo apreciaban, dudaban de su participación. Unos decían que había tanta gente porque todos esperaban a Fito Páez; pues para su buena o mala suerte, Juanes tocó en medio de dos grandes del rock: Pedro Aznar y Fito Páez, dos argentinos muy reconocidos en este mundo musical. La gente estaba de pie desde las dos de la tarde, el escenario tenía uno de los mejores y esperados repertorios de la década y quien se movía de su sitio no podía volver allí.

“Juanes, Juanes, Juanes…” Se escuchaba una plaza llena. Hasta que el paisa salió con su camisa negra, después de una cuenta regresiva y volcanes de fuego, se escuchó la recordada ‘A Dios le pido’. Desde ese momento empezó a callarle la boca a quienes se retorcían en sus casas o allí presentes. Demostró que sus letras y su música tenía tanto de rock como era necesario para estar ahí parado.

Hubo un espectáculo alucinante. Con arreglos dignos de pagar boleta y cientos de personas coreando sus canciones y las de Ekhymosis. “Desde que llegué me están pasando cosas particulares. Me tropiezo, se me olvidan las letras, las melodías. Y pensé, Juanes estás en el puto Rock al Parque, reaccioná” Apuntaba con su característica sonrisa y claros gestos de agradecimiento. Y es que, como lo dijo anteriormente, había esperado tantos años por una invitación, que necesitaba darlo todo en el escenario.

Publicidad

Cantó ‘Cuando pase el temblor’ junto al bajista de Soda Stereo, Zeta Bosio. Y luego invitó a Fonseca y Andrés Cepeda a la tarima. Claramente quería hacer una combinación de varios ritmos. “Esto es una cantina de pueblo, donde los amigos se juntan y cantan de todo”. Su objetivo fue hacer gritar y cantar a los rockeros, metaleros y reguetoneros que asistieran ese día y fueran a verlo. Ese objetivo se cumplió, muchos ni siquiera entendían por qué se sabían casi todas las canciones. Pero quisieran o no, Juanes es uno de los artistas más importantes de Colombia, y sus canciones han perpetuado los años de su niñez, juventud y adultez.

Publicidad

El final fue icónico. Con cambio de guitarra cantó ‘Seek and Destroy’ de Metallica y todos estallaron. Principió un pogo en medio de la plaza y los "mechudos" empezaron a corear y mover de arriba a abajo sus melenas. Él lo predijo, “no se van a arrepentir de esta” y así fue. Concluyó su espectáculo. Más fuego, luces, saltos y gritos. Y se marchó con una sonrisa con la que regresaría a acompañar en una canción a Fito Páez.

El famoso Juanes logró su cometido. Aunque la gente siga insistiendo en qué se debe escuchar y que no, en qué es digno y que no. Todos los días los artistas demuestran que la música, como otro tipo de arte, se hizo para unir y no para dividir.

Publicidad

Por: Luisa Ortiz

Mira también: