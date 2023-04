Wolf Hoffmann revela la mejor canción de heavy metal para dedicar y te invita al Bogotá Metal Fest

Accept es una de las bandas de heavy metal alemanas que mayor éxito ha alcanzado a nivel mundial, fue fundada en el año de 1976 por Udo Dirkschneider y el guitarrista Wolf Hoffmann, y es por eso de Hoffman, quien lleva varias décadas como miembro oficial, habló en exclusiva con Caracoltv.com para recomendar canciones de heavy metal, y de igual forma extender una invitación al Bogotá Metal Fest, evento en el que se presentarán el 19 de abril de 2023.

Para iniciar la entrevista, Wolf Hoffmann reveló que considera que no existe un estigma hacia el heavy metal , en especial en Europa y Estados Unidos, pero que es probable que en algunos países de América Latina sí, por eso le pareció interesante realizar la actividad de recomendar temas de su propia agrupación, para iniciar pensó en un sencillo para dedicar a la pareja, y la escogida fue ‘No time to die’.

“Una buena canción de metal para escuchar en la ducha podría ser ‘Fast as a Shark’, ¿sabes? Por la relación entre tiburón... agua…Ahí lo tienes. Es considerada la primera canción de speed metal en la historia y fue escrita en 1981, 1982 o por esos años”, dijo.

¿Cuáles canciones de Accept hacen referencia a eventos históricos, o cuales son ideales para escuchar al conducir al trabajo?

Teniendo en cuenta que Bogotá Metal Fest regresa y es un evento insignia de la capital de Colombia, Hoffmann explicó que se siente muy emocionado por regresar por segunda vez al país e interactuar con sus seguidores, quienes siempre lo contagian de su energía.

“Realmente se puede sentir la emoción en el aire cuando subimos al escenario, y eso para un músico… es un sueño hecho realidad. Algunas personas son un poco más reservadas que otras, no se vuelven locas enseguida y tardan un poco en “emocionarse” ... y…se siente como...Tienes que...ya sabes, enloquecerlos, pero en Colombia sé que la gente está muy emocionada y va a ser una gran fiesta, es lo que espero”, expresó.

Hoffmann, de 63 años, también recordó momentos de gloria de Accept en el pasado, como cuando acompañaron a Kiss y a Judas Priest como actor de apertura en sus respectivas giras. ¿Cómo recuerda esta experiencia y qué significó?

“Fue bastante similar a la experiencia con Kiss, era la primera vez que… No me refiero a que tuvieran elementos falsos, no había nada falso de Judas Priest, pero intento decir que nos llevó a grandes escenarios”, revelo Hoffmann.

Por último, el guitarrista líder extendió una invitación a todos sus seguidores a acompañarlos en este gran encuentro que se realizará el 19 de abril en el Teatro Royal Center, donde además de su último álbum, todos podrán disfrutar de su exitoso tema ‘Balls to the Wall’ y de bandas como Lamb of God, Apocalyptica, Stratovarius y más.