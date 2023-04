Los integrantes Salserín se le midieron a jugar 'Quién es más probable qué?' y confesaron secretos

El grupo venezolano Salserín se formó en 1993, donde se consolidaron como un gran fenómeno juvenil integrado por Leonardo Patiño, René Velázco, José Felix Ceballos y Toñito León. Luego de 30 años se volvieron a unir para sacarse algunos trapitos al sol.

En una dinámica de quién es más probable qué, se aventuraron a responder varias dudas que tenían los fans sobre cómo vivían aquella época donde muchas las mujeres se morían por conocerlos.

Todos dieron su punto de vista empezando con la pregunta "¿quién es más probable que saliera con una fan?", a lo que René sin dudarlo dijo que todos lo habían hecho alguna vez así no lo quisieran admitir y Toñito aclaró que eso ya no sucedía.

"Lo que te puedo decir es que era un romance cortico y casual, no había mucha historia realmente detrás de ello porque era complicado, de hecho, tener una relación porque estábamos en una edad en la que no queríamos una estabilidad… Así que uno aprovechaba las cartas que nos enviaban", comentó Velazco.

¿Quién es más probable que saliera de fiesta? Sin dudarlo dos veces, los integrantes señalaron a José Félix, quien salió a defender su opinión respecto a la respuesta de sus compañeros, afirmando que sí le gusta pasar un buen rato en compañía de sus amigos.

La pregunta que más generó dudas fue cuál de los cuatro recibía más cartas de amor de las fanáticas, sin dudarlo ni un segundo, todos respondieron que era por igual y que no había ningún favoritismo.

Luego de pasar tanto tiempo realizando shows en diferentes partes del mundo, se les preguntó ¿Quién es más probable que tuviera nervios antes de salir al escenario? A lo que Leornado levantó la mano para afirmar que era él: "Yo era bien nervioso, yo tenía mucho temor de que se cayera la tarima y pasara algo".

René confesó en ¿Quién es más probable que se le olvidara la letra de la canción? que era él cuando era joven siempre le pasaba la misma situación: "Yo tengo una mala memoria para las canciones, me acuerdo de que en Salserín las canciones se dividían".

"En medio de los sencillos van algunas improvisaciones que obviamente estaban grabadas y aquellas tenían un orden… Yo nunca me acordaba y las cantaba todas en las partes que no eran, tanto así que varias veces me las llegaron a escribir en pancartas grandes", concluyó el integrante de la agrupación.