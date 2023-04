'Barbie': Dua Lipa anunció que hará parte de la nueva película live action

Dua Lipa sorprendió a todos sus seguidores con la grata noticia de que estará en el primer live action de la película 'Barbie', siendo este su segundo debut en la industria del cine. En su cuenta de Instagram publicó el póster oficial de su personaje, donde aparece usando su cabello de color azul y un traje de sirena. La fotografía ya cuenta con más de un millón de likes.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar, quiénes se encuentran muy felices por la participación de la cantante en dicho filme: "será que puede ser más perfecta", "desde ya se convirtió en mi favorita", "no me lo puedo creer, esto es todo lo que está bien".

Los seguidores de la británica están a la espera del estreno de la película que será el 21 de julio de 2023, donde mostrará su nueva faceta como actriz interpretando a Barbie Sirena.

Esta sería su segunda vez participando en una película, ya que coprotagoniza junto a Henry Cavill un thriller llamado 'Argylle', una adaptación de la novela homónima de Ellie Conway. Sin embargo, aún no tiene fecha de estreno. El medio internacional 'The Sun' dio a conocer que hacer parte de esta producción definiría el futuro de la intérprete de 'New Rules' en la industria del cine y la televisión.

"Barbie será un papel decisivo para Dua, porque hay mucha expectación a su alrededor, está demostrando rápidamente que hay mucho más en ella que ser una estrella de pop…. Tiene un futuro emocionante por delante en el cine", escribió el tabloide.

La película de Barbie es una de las más esperadas por todos los fans de la muñeca, dado que ha prometido ser mucho menos convencional y superficial. Aunque ya ha tenido varios proyectos animados, esta será su primera vez con personajes de la vida real.

Margot Robbie y Ryan Gosling protagonizarán la película en sus personajes de 'Barbie Clásica y 'Ken', teniendo en cuenta que la muñeca tiene varias profesiones, habrá diferentes actrices que las interpretarán. En las redes oficiales de la película, han anunciado por medio de tres publicaciones de Instagram qué actores forman parte y qué personajes interpretan cada uno.

Simu Liu, Kate McKinnon, America Ferrera, Will Ferrell, Issa Rae, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Nicola Coughlan y Emerald Fennell, entre otros serán los 24 famosos que estarán en el live action.