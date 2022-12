Henry Cavill consideró dejar de actuar para meterse en el Ejército

Sonar como candidato a interpretar a James Bond no es fácil y Henry Cavill lo sabe, por eso mismo decidió abandonar la idea de incorporarse al Ejército e insistir en sus deseos de ser un actor de renombre.

"Hubo muchísimas veces en las que pensé que no lo conseguiría. En un momento me dije: 'Si esta película no funciona bien, me voy, me voy al Ejército'. Luego hice el casting para Bond y pensé: 'Mi nombre está ahí fuera ahora, así que igual debería quedarme'. Y eso es lo que hice", explicó el intérprete a la edición británica de la revista OK!

Publicidad

Henry, de 32 años, se inició en el mundo de la actuación como una forma de evitar que otros chicos se metieran con él en el colegio, y encontró en el teatro una buena vía para ganar aceptación entre sus compañeros.

"Era bastante bueno actuando en el colegio y ese fue mi escape. Se metían conmigo pero nadie podía burlarse de mí por interpretar un papel porque eso es lo que tenía que hacer. Después, los acosadores me decían: 'Eres bastante bueno en eso', así que pensé que probablemente debía seguir por ese camino".