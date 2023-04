Mayra Luna, actriz de Los Medallistas, mostró cuáles son los géneros musicales que más escucha

Sin lugar a dudas Mayra Luna es una de las actrices más multifacéticas de Caracol Televisión, pues ha tenido que pasar por personajes como Ilse en Los Briceño , una joven costeña con una alta dosis de sentido del humor, a Yuri Alvear en Los Medallistas , una deportista entregada al judo, que está dispuesta a entregarlo todo para conseguir una medalla de oro para Colombia.

En medio de un entrevista para Caracoltv.com, Luna mostró sus gustos musicales en la sección Qué hay en mi playlist, asegurando así que tiene más de tres mil canciones listas para escuchar al bañarse, antes de dormir, mientras hace actividad física o en general en cualquier actividad que desempeña a diario.

En cuanto al género musical que más le gusta, Luna reveló que en realidad tiene una mezcla de varios y los reproduce según el ánimo en el que se encuentre; no obstante, disfruta mucho de los temas que le permiten potenciar la conexión con sus creencias religiosas.

"Hay un mix, lo que predomina es la música de alabanza y adoración (...) La canción que siempre escucho es 'Más cerca', de Conquistando Fronteras, siempre la escucho (...) Dice que Jesús cada vez está más cerca de cada persona, mil pasos más cerca, es una canción de adoración al señor que dice que cada vez que buscamos a dios, él está cerca a nosotros", señaló.

Posteriormente, mencionó que a la hora de bañarse no puede faltarle 'Hay fiesta' de En Tu Presencia y que contrario a la percepción que tienen muchos internautas, le genera un poco de molestia 'Music Session #49' de Bizarrap , en la que colaboró con Residente y que fue considerada como "tiradera" a J Balvin , pues se la topó tantas veces en el 2022 que le produjo sentimientos encontrados.

"No me la sé de memoria, pero la he escuchado demasiado y ya no me gusta de tanto que la he oído, sonaba en todas partes", agregó.