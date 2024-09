Tomorrowland Core anunció su regreso a Medellín: Estas son las fechas en que se realizará

Los fanáticos de la música de todo el mundo ya pueden comenzar a soñar con el 2025, Tomorrowland presents CORE regresará a Medellín, Colombia durante dos noches el próximo 14 y 15 de febrero de 2025.

Uniendo fuerzas una vez más con Breakfast Live, la promotora de eventos con sede en Colombia, para nuevamente compartir una experiencia única. Esta vez la experiencia estará centrada en el primer y majestuoso escenario CORE con su impresionante diseño llegará para debutar en el Parque Norte. Ubicado en el corazón de la segunda ciudad más grande de Colombia, es el lugar donde la música y la naturaleza se unen.

Las inscripciones para acceso exclusivo a la Preventa ya están abiertas a través de core.world. La Preventa comienza el martes 24 de septiembre con 24 horas de venta exclusiva el miércoles 25 de septiembre a las 10:00 a.m. comienza la preventa para las personas inscritas en https://www.core.world/medellin la Venta General comienza el miércoles 2 de octubre a las 10:00 COT. Recuerda que la primera edición de CORE Medellín se agotó en menos de 48 horas, te recomendamos asegurar tus entradas lo antes posible.

A principios de este año, casi 40.000 aficionados a la música disfrutaron de una inolvidable aventura festivalera de dos días en la primera edición de CORE Medellín. Con más de 25 de los mejores artistas de house y techno de la escena en 3 escenarios cautivadores en el corazón de la bulliciosa ciudad de Medellín, los asistentes disfrutaron de las actuaciones de Agents Of Time, ANNA, BICEP (DJ set), Bora Uzer (en vivo) , Brina Knauss, Mind Against y muchos más.

En febrero de 2025, el primer escenario original de CORE, un templo de la expresión humana centrado en una figura con una mirada serena hará su debut en Colombia. El majestuoso rostro de CORE, una verdadera obra maestra artística que ya pasó por Tomorrowland Belgica, Tomorrowland Brasil, Tomorrowland Winter, CORE Tulum, el escenario tuvo su origen en el festival digital de Tomorrowland y se convirtió en poco tiempo en un favorito del público y el clásico de Tomorrowland.

El aliado local de CORE será Breakfast Live, promotora con más de 10 años de experiencia en la creación, conceptualización y producción de festivales, eventos y entretenimiento en Colombia. Desde hace una década, Breakfast Live trabaja para hacer de Medellín un polo cultural en el continente a través de la música, brindando experiencias con un sello de calidad único en la ciudad y proyectos icónicos como Ritvales y La Solar Festival.