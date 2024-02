Tomorrowland Core Medellín 2024: ¿Cuánto cuesta ir al festival de música electrónica?

Tomorrowland, uno de los festivales de música más icónicos del mundo, traerá el legendario nuevo escenario CORE a Medellín, Colombia, los días 11 y 12 de mayo de 2024. En colaboración con el Breakfast Club, con sede en Colombia, se llevará a cabo un festival único.

El line-up de este tan esperado evento será anunciado muy pronto; pero algunos nombres que han sido confirmados para la edición en Bélgica son: AFROJACK, Alesso, Armin van Buuren, David Guetta , Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Purple Disco Machine, Tiësto , Swedish House Mafia , Tale Of Us y muchos más.

Uno de los escenarios más atractivos de Tomorrowland se estrenará en Parque Norte, Medellín. El pasado 13 de enero, CORE fue revelado al mundo en medio de la jungla de Tulum, generando expectación entre los aficionados a nivel mundial.

¿Qué cuesta asistir a Tomorrowland Core Medellín?

El 6 de febrero a las 10:00 am inició la preventa de las entradas a este evento musical, para la cual tendrían que realizar un prerregistro en la página oficial.



Preventa Combo Early: desde 450.000 pesos

Preventa Combo Any Time: desde 580.000 pesos

Preventa Combo VIP: desde 790.000 pesos

Preventa Early (Sábado o domingo): desde 300.000 pesos

Preventa Any Time (Sábado o domingo): desde 440.000 pesos

Preventa VIP (Sábado o domingo): desde 660.000 pesos

Etapa 1 Combo Early: desde 520.000 pesos

Etapa 1 Combo Any Time: desde 660.000 pesos

Etapa 1 Combo VIP: desde 890.000 pesos

Etapa 1 Early (Sábado o domingo): desde 380.000 pesos

Etapa 1 Any Time (Sábado o domingo): desde 520.000 pesos

Etapa 1 VIP (Sábado o domingo): desde 790.000 pesos

Etapa 2 Combo Early: desde 590.000 pesos

Etapa 2 Combo Any Time: desde 730.000 pesos

Etapa 2 Combo VIP: desde 990.000 pesos

El festival estará abierto de 06:00 p.m. a 05:00 a.m., los compradores de entradas anticipadas deben ingresar antes de las 08:00 p.m.

La opción 'Early' requiere que los asistentes con este tipo de entrada ingresen al evento entre las 18:00 y las 20:00 horas del día del evento (11 y 12 de mayo de 2023). Las personas con entrada 'Early' que ingresen al evento después de las 08:00 p.m. deberán pagar $50.000 adicionales (cincuenta mil pesos colombianos) para ingresar.

El regreso triunfal de David Guetta a Tomorrowland Core

