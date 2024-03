Blink-182 cumplió el sueño de toda una generación en el Festival Estéreo Picnic 2024

En cada Festival Estéreo Picnic se cumplen los sueños de miles de personas que logran ver a sus artistas favoritos, pero en el cuarto día de esta decimotercera edición se hizo realidad uno muy especial gracias a Blink-182. Los asistentes de este encuentro musical se emocionaron hasta las lágrimas, viajaron en el tiempo y sintieron que su corazón se aceleraba sin poder parar al vivir algo único e irrepetible.

Antes del tan esperado 24 de marzo se sentía surreal decir que Blink-182 finalmente llegaría al país, o a Sudamérica por primera vez, pero ser parte de las personas que pudieron ver a Tom DeLonge, Travis Barker y Mark Hoppus en vivo en el Festival Estéreo Picnic es saber que los anhelos de toda una generación se convirtieron en un recuerdo imborrable; es tener claro que se saldó una deuda para todos aquellos que crecieron escuchando ‘I Miss You’, ‘All The Small Things’, ‘First Date’, ‘What’s My Age Again’ y más canciones de la banda de pop punk estadounidense.

Pero antes de que la nostalgia inundara el FEP, se vivió una jornada única que inició con Caballos de Fuerza a las 2:15 p.m. en el escenario Johnnie Walker. Esta banda presentó desde julio de 2023 una película musical que llamó la atención en la escena local y esta misma fue la que acompañó su show.

Luego llegó el turno de Los Dinosaurios Murieron Ayer y Selene, una joven representante del rap femenino que expuso su talento en Hip Hop al Parque 2022. Ruztologró reunir a una gran cantidad de personas en el escenario Adidas con varios temas de su álbum ‘El Sonero Menor’ e incluso invitó a Frank Taruma y Juan Pablo Vega para interpretar ‘Salvavidas’.

Mientras la banda británica The Vaccines calentaba motores con sus sonidos de indie rock, el grupo de rap La Etnnia demostraba su grandeza con temas como ‘Manicomio 5-27’, ‘De La Cuna Al Ataúd’ y más. Ante los asistentes de Un Mundo Distinto recordaron los inicios de su proyecto hace más de 20 años y expresaron su gratitud por permitir que el rap llegara a este espacio tan importante.

Para las 7:15 p.m. se dieron los primeros pogos con The Offspring, otra de las bandas más esperadas y al final catalogadas como una de las mejores presentaciones por tocar ‘The Kids Aren't Alright’, ‘Come Out And Play’, ‘Pretty Fly’, ‘Self Esteem’ y ‘Why Don't You Get a Job’, y más. Ni la leve lluvia detuvo a los asistentes y la energía fue desbordante; esto fue algo que Dexter Holland destacó:

“Creo que este show de Bogotá podría ser el mejor hasta el momento. Es un festival grande, y ustedes podrían estar en otro lugar, pero eligieron acompañarnos. Trajeron su energía, pasión, caras sonrientes y sus hermosas voces. En el escenario nos alimentamos de eso y han sido increíbles”.

Al mismo tiempo, Nicki Nicole, de tan solo 23 años, se presentaba en el país por primera vez con sus mejores éxitos. Uno de los momentos más emocionantes de su espectáculo fue cuando utilizó la camiseta de Colombia.

¡Por fin! Así fue el concierto de Blink-182 en el Festival Estéreo Picnic 2024

Siendo 9:15 p.m., el escenario Johnnie Walker estaba completamente lleno con todas las personas utilizando camisetas de Blink-182 y carteles en los que se podía leer “Blink-me” o “Travis I’m pregnant”. La euforia y nostalgia se apoderó de los asistentes, quienes se dejaron llevar al ritmo de los primeros temas: ‘Anthem Part Two’, ‘The Rock Show’, ‘Feeling This’ y más.

Tom, Mark y Travis no dejaron a un lado su típica comedia y humor al mejor estilo de ‘American Pie’, lo que causó gracia entre las personas, aunque también algo de indignación. En su show, destacó que DeLonge pidió oxígeno en varias ocasiones para recuperarse de la altura de la capital; a la par, surgían varios pogos en los que los fanáticos de los estadounidenses daban círculos y se sentían libres.

Un momento memorable fue cuando se le realizó un homenaje a Taylor Hawkins, exbaterista de Foo Fighters, quien falleció en 2022 antes de presentarse en este mismo evento musical, por una sobredosis.

Después de marcar historia con ‘All The Small Things’, ‘I Miss You’, ‘First Date’ y más, la agrupación se despidió: Travis portó la bandera de Colombia, arrojó dos baquetas para el público y se acercó a sus compañeros, de esta forma dieron cierre a su gira por el continente. “You're amazing guys, thank you Bogotá!”.

Luego fue el turno de Arcade Fire, banda liderada por Win Butler, que dio cátedra de cómo finalizar un Festival Estéreo Picnic por todo lo alto. Tuvieron a Li Saumet de Bomba Estéreo como invitada, utilizaron pirotecnia, cantaron en español y haber interpretado ‘Everything Now’ fue una manifestación de que “vivir el presente, el aquí y el ahora”, es algo que todos deben experimentar en algún punto de sus vidas.