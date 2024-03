FEP 2024: Hubo propuesta de matrimonio mientras Sam Smith cantaba y Proyecto Uno encendió la fiesta

"Vivir el presente" y el "aquí y el ahora" son más que frases que hacen parte del ADN del Festival Estéreo Picnic, son una realidad que se convierte en una especie de filosofía para todos los asistentes que se dejan llevar por sus emociones y comprenden la verdadera magia de ver a sus artistas favoritos. En Un Mundo Distinto lo único que importa es ser feliz y cumplir sueños colectivos que no serían posibles si no se creyera en el poder de la música, en especial, en vivo.

El viernes 22 de marzo se vivió la segunda jornada del tan esperado FEP 2024, donde varios géneros se apoderaron del Parque Simón Bolívar, el cual se vistió de libertad y de todo tipo de colores de la mano de nada más y nada menos que Sam Smith, Greta Van Fleet, Phoenix, SZA. Proyecto Uno, entre otros.

La jornada comenzó a las 3:30 p.m. con Anamaría Oramas en el escenario CeraVe, quien demostró que es una de las exponentes más prometedoras del jazz en la industria musical del país, y luego fue el turno de la venezolana Irepelusa, con su energía arrolladora fue calentando motores desde muy temprano para todo lo que prometía el FEP.

Después, Sa!koro, Divino Niño y Matar Fuma, Nothing But Thieves se presentaron en los cuatro escenarios dispuestos por los organizadores del evento y gozaron del apoyo del público, demostrando así la importancia de apoyar a los que no son headliners, pero que están en camino hacia la grandeza.

“Colombia, ¿qué tal?” fue la frase con la que Phoenix, la banda francesa conformada por Thomas Mars, Deck d'Arcy, y los hermanos Laurent Brancowitz y Christian Mazzalai, inició su show en el escenario Jhonny Walker. El cuarteto celebró su extensa carrera e hizo que las personas corearan uno de sus más grandes éxitos: ‘Lisztomania’; pero no fue lo único, ya que el vocalista nadó entre el público y ni siquiera la falla técnica con el sonido no los detuvo.

Para las 7:45 p.m., el cantante y multiinstrumentista James Blake envolvió a sus seguidores en una atmósfera única y mágica donde lo único que importó fue dejarse llevar al ritmo de ‘Hummingbird’, ‘Limit To Your Love’ y ‘Say That You Will’.

El público del Festival Estero Picnic vibró gracias a Greta Van Fleet, quienes fueron los encargados de realizar el concierto de apertura el 20 de marzo y superaron las expectativas. Esta banda de rock parece ser la encargada de continuar con el legado de este género y hacerlo con altura, pues Kiszka, su líder, tiene una voz poderosa con la que es imposible no emocionarse.

Así fue el show de Sam Smith en el Festival Estéreo Picnic

Uno de los artistas más esperados para esta edición del FEP era Sam Smith y este, para muchos, entregó el mejor show de la noche, pues realizó un verdadero viaje musical por las diversas etapas de su extensa carrera, lo dedicó a la libertad y la diversidad, tuvo múltiples cambios de vestuario, usó la camiseta de Colombia y se mostró más feliz que nunca.

Sam hizo que sus fanáticos, conocidos como ‘Sailors’, pasaran por todo tipo de emociones, pero también transformó la tarima en un espacio acogedor, seguro e incluso en un cabaret que será difícil de olvidar y superar.

“Este concierto es sobre libertad. Libertad de ponerte lo que quieras ponerte, de cantar lo que quieras cantar y de ser quien quieras ser”, fueron las palabras del ganador de múltiples Premios Grammy al inicio de su presentación, la cual inició con la canción que lo llevó a la fama ‘Stay With Me'. Luego entonó, por primera vez, los versos de ‘Good Thing’, un tema que se desprende su primer álbum.

Propuesta de matrimonio con Sam Smith en vivo de fondo

Mientras interpretaba ‘Lay Me Down’ con una de sus coristas, se dio un momento especial entre los asistentes, pues en este emotivo y sentido sencillo, un joven le propuso matrimonio a su novia. Un instante único en el que las lágrimas generadas por Smith se sumaron a los aplausos y gritos de quienes rodeaban a la pareja.

En Sam Smith hubo una propuesta de matrimonio al lado mío en una canción donde la mayoría de gente andaba llorando, que bonito que son los conciertos ❤️ pic.twitter.com/HLJwxAWA5R — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) March 23, 2024

Su regreso a Un Mundo Distinto demostró su transformación como artista, en 2019 su show fue magistral, pero este fue más diverso. A medida que iba corriendo el tiempo y llegaban más personas al escenario Adidas, el músico de 31 años fue mostrando imponentes vestuarios y bailando libremente al ritmo de ‘Diamonds’, ‘How Do You Sleep’, ‘Dancing With a Stranger’, ‘Gimme’, ‘Promises’ y más.

Más tarde, al otra de las tarimas llegó SZA, al ritmo de ‘Snooze’, ‘Kill Bill’ y ‘Kiss Me More’ provocó una oleada de emoción entre los espectadores, quienes no pudieron resistirse. Con su voz única y su presencia magnética, la estadounidense se consolidó como una verdadera estrella, dejando una impresión imborrable en todos los presentes en el Festival Estéreo Picnic.

Proyecto Uno: Temas que han marcado generaciones

Proyecto Uno, la destacada agrupación estadounidense de origen dominicano encargada del cierre del evento, sorprendió a todos con una actuación electrizante en el Festival Estéreo Picnic 2024. Canciones emblemáticas como ‘El Tiburón’, ‘El Grillero’ y ‘Another Nigh’, ’25 horas’, ‘Está Pegao’, y más inundaron el escenario, haciendo que el cansancio de las personas desapareciera para así poder bailar, pues era imposible no dejarse llevar de su inconfundible sonido y ritmo contagioso.