FEP 2024: Jared Leto cumplió el sueño de varios fanáticos y Limp Bizkit arrasó con su presentación

En Bogotá se llevó a cabo, este jueves 21 de marzo, la primera fecha del Festival Estéreo Picnic 2024 en la que los protagonistas fueron el rock y el género independiente, encapsulando esa nostalgia que provocó el encuentro entre los asistentes y las que se han convertido en la banda sonora de la mayoría de las aproximadamente 45 mil almas que se dieron cita en el Parque Simón Bolivar.

A las 4:30 P.M., tras el rastro dejado por la lluvia en la capital, Lucas Hill y Mariscos fueron los encargados de abrir dos de los cuatro escenarios, seguidos de Maca & Gero y Buha 2030 quienes hicieron lo propio en las tarimas restantes a las 5:15 P.M.

En medio de un gran cartel de artistas, la fe de los amantes de este importante evento musical estaba en Hozier, Thirty Seconds to Mars, Limp Bizkit y Kings of Leon, quienes cumplieron y superaron las expectativas de sus fanáticos con shows bastante diferentes entre sí.

Hozier en el Festival Estéreo Picnic 2024

A las 6:45 P.M., en el escenario principal Johnnie Walker, el cantante irlandés tuvo una presentación casi que ceremonial con su público, con quienes se conectó por medio del poder que hay en sus letras y esa fascinante mezcla que tiene entre el folk, el indie rock y la esencia del gospel, siendo una exploración constante de ritmos.

Durante el espectáculo, Hozier interactuó bastante con los asistentes, por lo que se esforzó en mostrar su mejor español e ir directo al punto con frases claves que hicieron que los gritos no pararan. A su vez, el artista mencionó que los colombianos eran reconocidos por hacer mucho ruido y consiguió que esta zona, en la que cumplió con un gran aforo, se llenara de euforia canción tras canción. Cabe destacar que antes del final se quitó su guitarra para interactuar aún más.

El cierre de su presentación se dio con broche de oro con el tema musical que lo catapultó a nivel internacional: 'Take me to church', en la cual sus fanáticos vivieron una experiencia en la que no solo elevaron sus voces, sino en la que quienes estaban en las primeras filas pudieron tenerlo de frente, puesto que se bajó del escenario para acercarse a su público.

Thirty Seconds to Mars en el Festival Estéreo Picnic 2024

La agrupación, encabezada por Jared Leto, era una de las más esperadas de este primer día del FEP 2024, por lo cual desde la primera nota de 'Up in the air' contagiaron a todos los que se reunieron, nuevamente, en el escenario principal. Y es que los fanáticos de los estadounidenses no se quedaron con nada pendiente, pues los artistas superaron las expectativas.

La bandera de Colombia apareció en manos del vocalista, quien se encargó de mantener la energía en el punto más alto y no dudó en subir a su lado a varios fanáticos, quienes no podía creer que esto les pasara. Es importante resaltar que inicialmente fueron alrededor de seis personas, sin embargo, la tarima se llenó de público cuando llevaron a quienes tenían carteles.

No obstante, no todo fue color de rosa en esta presentación de Thirty Seconds to Mars, puesto que a pesar de que un cantante colombiano de la talla de Manuel Medrano fue su invitado especial, el cartagenero fue bastante criticado tras lo hecho en el escenario, dado que no muchos entendieron por qué él fue el elegido y además una ola de comentarios negativos lo hundió por causa de que no se aprendió a cabalidad la canción, lo que se consideró como una falta de respeto.

Limp Bizkit en el Festival Estéreo Picnic 2024

Esta era una de las presentaciones que más expectativa tenía por parte de los asistentes al Festival Estéreo Picnic de 2024, pues desde que la anunciaron en el cartel ya era catalogada como una de las mejores de esta edición, por lo cual no podían fallarle a su público y no solo no lo hicieron, sino que les brindaron un recuerdo insuperable.

Con un aforo a estallar, a la tarima de Adidas no le cabía una sola persona más en medio de toda la multitud que vibró a punta de la fusión entre el nu metal, rap metal y rap rock. Sin duda alguna, en todo el Parque Simón Bolívar retumbaron las canciones de una de las bandas más populares y controversiales del rock.

En definitiva, este show fue uno de los más esperados y el que en definitiva fue un sueño cumplido para los colombianos que anhelaban a una banda de este calibre, por lo cual respondieron por todo lo alto haciendo de este momento algo imborrable en el FEP 2024. Sin temor a equivocaciones, uno de los más memorables en todas sus ediciones.

Kings of Leon

en el Festival Estéreo Picnic 2024

Como un cierre en el escenario principal, esta agrupación se encargó de envolver a sus fanáticos en medio de la nostalgia y varios de sus éxitos musicales, pues a pesar de que la euforia no fue un factor característico en este espectáculo, la conexión entre los asistentes y los artistas fue única, dado que una canción era más especial que la anterior.

Los temas musicales 'Molly's Chambers', 'Closer', 'Waste the moment' y 'Supersoaker' fueron de los más coreados por los amantes del grupo estadounidense, sin embargo, 'Use somebody' y 'Sex on fire', dos de sus más reconocidos clásicos, se encargaron de animar hasta a los más tímido, pues sin duda estas canciones hacen parte de la banda sonora de los amantes de la música.

Otro de los factores que más aplaudieron los fanáticos de Kings of Leon fue cuando Caleb Followill confesó que ellos eran conscientes de que en su lugar estaba Paramore, motivo por el cual estaban bastante nerviosos, dado que querían dejar la vara alta y cumplir con las expectativas de los asistentes.