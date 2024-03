Festival Estéreo Picnic 2024: Mapa, horarios, restaurantes y todo lo que necesitas saber

Llega una nueva edición del Festival Estéreo Picnic y no puedes perderte este encuentro musical en el Parque Simón Bolívar. Antes de que este sueño cobre vida debes prepararte y tener todo listo para este esperado evento. Aquí te compartimos todo lo que debes saber antes de la llegada de Un Mundo Distinto del 21 al 24 de marzo de 2024.

1. Mapa

2024 ha sido señalado como el año en que el FEP regresa a Bogotá, en pleno corazón de la ciudad el Parque Simón Bolívar se viste para recibir cuatro días de sonrisas, fiesta, y sobre todo, mucha vida. Por eso, aquí está el mapa oficial, para que ubiques con tiempo todos los puntos de interés y planees tu paso por Un Mundo Distinto.

2. Horarios

No hay ruta festivalera sin tener bien claros los horarios para el FEP2024. Las jornadas son largas y las caminatas entre los escenarios también lo son, por eso, gestiona tu ruta, encuentra los momentos para comer e ir al baño y cómo no, anota cada uno de los artistas que vas a vivir este año. Además, ¡no olvides madrugarle al talento nacional!

3. Cashless

Como ya es tradición, el festival será completamente Cashless, donde tu manilla es el único medio de pago y podrás recargarla en los diferentes puntos Cashless que encontrarás a lo largo del Parque Simón Bolívar. Te recomendamos hacer una gran recarga y no preocuparte más por estas durante los 4 días del evento.

4. Oasis, un espacio para el cuidado colectivo

También tenemos un espacio para el cuidado de todos dentro del festival: Oasis. Un lugar dedicado al testeo de sustancias, con acceso a mínimo vital de agua, zona de recuperación e información y asesoría dentro del festival, si en algún momento te sientes violentado, acosado, en mal estado, etc. Tenlo muy presente si en algún instante te sientes vulnerable dentro del festival y no sabes a quién acudir, se ha dispuesto un equipo para ayudar.

5. Hora extendido de Transmilenio

Este año, de la mano de la alcaldía de Bogotá, se logró la apertura de Transmilenio hasta las 4 a.m., una vez finalizada cada una de las jornadas de Un Mundo Distinto. Con el fin de movilizar mejor la evacuación del parque. Recuerda tener presente cuáles son las rutas que estarán en funcionamiento, si vas a disponer del mismo.

6. Restaurantes

Te dejamos la lista de los restaurantes que estarán presentes este año en Un Mundo Distinto. Encontrarás con opciones vegetarianas en diferentes lugares y también, restaurantes completamente veganos para aquellos que estén en su búsqueda dentro del festival.

7. Do’s and Don'ts

Ten presente qué puedes y qué no puedes ingresar al festival, a continuación te dejamos una lista con todo lo permitido y lo que no dentro de Un Mundo Distinto. Evita llevar cosas que no son bienvenidas, para no complicar tu estancia en los mejores 4 días del año.

8. Cuidemos el Medio Ambiente

Recuerda que el Festival prohíbe el uso de plásticos de un solo uso. Utiliza algunos de los más de 130 Centros Ambientales que estarán ubicados en el Parque para la buena disposición de los residuos y basuras. Recuerda seguir las siguientes indicaciones:



Durante el evento contempla y admira la fauna silvestre sin alimentarla, sin acercarse ni tomar selfies.

Los árboles son refugio para las aves, no te subas en ellos para evitar la caída de nidos o la ruptura de ramas.

La langosta de río no es comestible, si observas una no la manipules.