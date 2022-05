"Ya no podía más": Amigos de Taylor Hawkins narran sus últimos días y su lucha por reducir los shows

A pocos días de cumplirse dos meses del fallecimiento de Taylor Hawkins , baterista de la reconocida banda Foo Fighters , la revista estadounidense Rolling Stone ha publicado un extenso reportaje en el cual revela el testimonio de varios conocidos y allegados al músico sobre su estado de salud en los últimos días, su lucha con la adicción e inconformidad y desgaste acumulado por su calendario de presentaciones.

Tras entrevistar a 20 personas, llegaron a la conclusión de que el estado de salud de Hawkins era contrario a lo que se mostraba en público y que a pesar de su estado físico, no se sentía bien para continuar y cumplir con una gira tan demandante.

"Antes del regreso posterior a la pandemia de Foo Fighters, que comenzó en junio pasado con conciertos en Los Ángeles y el Madison Square Garden de Nueva York, Hawkins dudaba en volver a realizar presentaciones y no estaba seguro de poder permanecer en la banda como un miembro de tiempo completo si continuaban de gira a este ritmo, dicen estos amigos.

"Aunque se mantenía en buena forma, según sus amigos, se sentía molesto por el físico y energía requerida para tocar conciertos de casi tres horas noche tras noche", se lee en el reportaje.

Matt Cameron, baterista de la banda Pearl Jam y unos de los muchos entrevistados por Rolling Stone, aseguró qué: “He had a heart-to-heart with Dave and, yeah, he told me that he ‘couldn’t fucking do it anymore’ — those were his words”: "Él tuvo una conversación cercana con Dave y si, me dijo que no podía hacerlo más, esas fueron sus palabras, refiriéndose al ritmo del tour mundial.

La revista americana agregó que un representante de Foo Fighters negó la afirmación de Cameron. «No, nunca hubo una ‘conversación sincera’, ni ningún tipo de reunión sobre este tema».

Cameron comenta que al parecer después de eso el calendario de la gira aumentó , pues "Una banda como esa es una gran máquina con mucha gente en la nómina, así que tienes que ser realmente consciente del lado comercial de algo cuando es tan grande y tiene una presión inherente, como cualquier negocio”, cercanos al fallecido músico detallaron que pese a todo, accedió a seguir de gira para no crear tensiones.

Sass Jordan, viejo amigo y exjefe de Hawkins , declaró lo siguiente: «Honestamente, creo que estaba tan cansado. Cansado de todo el juego».

Un amigo cercano al baterista, que solicitó el anonimato, habló también sobre una conversación que tuvo Hawkins con Dave Grohl. «El hecho de que finalmente habló con Dave y realmente le dijo que no podía hacer esto y que no lo haría más, fue liberador para él. Eso requirió jodidas bolas. Eso tomó un año de trabajar con las agallas para hacerlo».

En el extenso reportaje también hace referencia a un suceso reciente, cuando Taylor Hawkins se habría desmayado y perdido el conocimiento durante una escala en Chicago, en diciembre del 2021 par aun show que finalmente tuvo que ser cancelado.

El promotor de conciertos John Lickrish señaló que esa decisión se tomó debido a que uno de los músicos de la banda -no se especificó quién- había sido internado de urgencia, sin entregar más datos al respecto. La información, sin embargo, fue desmentida a Rolling Stone desde la oficina de la banda.

Pero fue otro baterista, Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers , quien confirmó lo ocurrido en ese vuelo con Hawkins. “Simplemente dijo que estaba exhausto y colapsado, y que tuvieron que llenarlo de sueros y esas cosas”, le detalló a Rolling Stone. “Estaba deshidratado y todo tipo de cosas”. Más aún, asegura que tras lo sucedido, Hawkins le dijo: “Ya no puedo hacerlo así”.

El reportaje de Rolling Stone también cuenta de forma muy detallada la historia de Hawkins con relatos propios del baterista sobre lo mucho que significaba para él estar en dicha banda y los nervios que experimentó al grabar su primer álbum juntos.