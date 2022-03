¡Superó las expectativas!: El Festival Estéreo Picnic cerró con broche de oro su fin de semana

Una nueva edición del Festival Estéreo Picnic llegó a su final. El evento realizado a las afueras de Bogotá en el Campo de Golf, Picnic y Centro de Eventos Briceño 18 cerró sus telones ofreciendo al público lo mejor del talento musical internacional. Las sorpresas para este último día fueron bastantes satisfactorias, así como también hubo decepciones enormes sobre los escenarios, aunque el sentir de los asistentes fue común al catalogarlo como un éxito total.

La tarde comenzó en el ‘Escenario Banco de Bogotá’, donde Marina Diamandis realizaría su presentación tras haberla pospuesto el día de ayer. Sin embargo, la asistencia del público fue en masa para presenciar uno de los mejores shows de este festival. Lleno de sensualidad y un derroche de talento, la cantante británica con ascendencia griega dejó con la boca abierta a toda su fanaticada que saltó, gritó, cantó y lloró junto a ella en cada una de sus melodías. Sin lugar a dudas, una de las mejores presentaciones hasta el momento.

Por su parte, el ‘Escenario Principal’ se preparaba para recibir en su tarima a Machine Gun Kelly. El cantante americano deleitó a los asistentes que presenciaron su show y lo catalogaron como algo fenomenal. Las expectativas estaban bastantes altas y aún así logró superarlas con una presentación que le bastó para salir ovacionado y en medio de los miles de aplausos de su público.

Al otro lado del festival, más específicamente en el ‘Escenario Adidas’, LP volvió a brillar en Colombia. La cantante Laura Pergolizzi demostró que la edad nunca es impedimento para conectar con la música y que por el contrario, es un motivante para seguir mejorando. Con sus tradiciones chiflidos, su show con la armónica, sus saludos al público y sus insaciables muestras de amor por Colombia, la artista neoyorquina demostró por qué sigue vigente y sigue haciéndonos disfrutar con su increíble voz.

El turno para esta oportunidad fue para Wos. El rapero argentino se tomó la tarima del ‘Escenario Banco de Bogotá’ y brindó una presentación bastante épica en la que incluso invitó también al rapero y freestyler colombiano Valles T. Incluso se conocieron fotografías inéditas en las que el cantante y ahora también actor, tuvo que ser conectado a un tanque de oxígeno porque la altura de la capital colombiana le jugó una mala pasada. Aún así, no le negó ni una gota de sudor a su público que tanto lo quiere.

La gran sorpresa de la noche la dio A$AP Rocky. El actual acompañante sentimental de la también cantante internacional Rihanna se presentó en el ‘Escenario Principal’ y no fue suficiente para que sostuviera la cantidad de talento que estaba derrochando sobre el escenario. Con participación del público, un salto a la fanaticada y una presentación que hacia vibrar el piso por los saltos de los asistentes, el rapero estadounidense ofreció la mejor presentación de la noche.

El cantante y también productor de música electrónica Two Feet se adueñó del ‘Escenario Páramo’ y brindó una presentación digna de admirar. Paralelo a su aparición en tarima, Doja Cat hacía lo suyo en el ‘Escenario Adidas’ y con un show de twerking que asombraría a más de uno, la artista sería ovacionada por su gran show.

La sorpresa negativa de la noche fue The Strokes. La expectativas estaban bastantes altas pues sería el último show en el ‘Escenario Principal’ y debía ser algo que se catalogara como épico, aunque lastimosamente no fue así. La presentación fue abandonada en masa antes de terminarse debido a la falta de energía o convicción de su vocalista Julián Casablancas, quien parecía no tener una buena noche o no estar del todo preparado para la importante misión que tenía. Aún así, el público se acercó a presenciar su show, que lastimosamente no fue lo que se esperaba.

La noche terminaría a manos del género electrónico. Nina Kraviz se adueñó del público que salía decepcionado por la presentación de The Strokes y subió los ánimos con unas mezclas que parecían no tener un fin. La DJ Rusa ofrecería una presentación simplemente épica para un centenar de personas que se acercaron al ‘Escenario Adidas’ a cumplir una cita con el techno. Por su parte y para cerrar esta magnífica edición, DJ Harvey demostraría todo su potencial en las consolas y haciendo bailar a todo el público que se hizo presente en el ‘Escenario Banco de Bogotá’ para concluir con broche de oro una nueva edición de este festival.

