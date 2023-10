The Weeknd llevó a sus seguidores a un viaje retro futurista con su concierto en Bogotá

Abel Makkonen Tesfaye, más conocido como The Weeknd , deslumbró en el Estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá el 4 de octubre y se ganó el título de haber entregado uno de los mejores conciertos que se hayan visto en el país, al menos en el 2023. Fue un evento impecable en todos los aspectos gracias a la voz del canadiense, quien no se detuvo en las dos horas de recorrido de su prolífica carrera y grandes éxitos; gracias al montaje con una luna gigante flotante y una figura robótica del ilustrador Hajime Sorayama; gracias al sonido, a los efectos visuales y a su interacción única con el público, en la que demostró su profundo agradecimiento.

Desde muy temprano en los alrededores del Campín se dio el encuentro de miles de personas vestidas con prendas de color negro y rojo, con elementos de cuero y con gafas oscuras comprando artículos en la calle del merchandising de The Weeknd en el marco de su gira ‘After Hours Til Dawn’; pero también con maquillaje brillante, moretones en sus rostros y vendas en sus narices tal como las del artista que los congregó. Estos atuendos fueron inspirados en su mayoría en la estética y video que presentó el álbum ‘After Hours’ y que le valió, una vez más a este músico de 33 años, el reconocimiento mundial por ser un genio y por crear su propio universo en cada trabajo de larga duración que presenta.

Mira también: En el primer día del Festival Cordillera se vivió un verdadero carnaval que sacudió corazones

Las puertas del estadio se abrieron a las 4:30 p.m. y desde ese momento quienes llevaban varias horas haciendo fila no dudaron en correr para poder estar lo más cerca posible a la tarima. Los asistentes empezaron a tomar fotos del extenso escenario, pues una impresionante figura robótica de silueta femenina estaba situada justo en la mitad de la kilométrica pasarela, al igual que una estructura plateada. Tras una larga espera, a las 6:40 p.m. el primer ‘opening act’ tocó las teclas de sus varios pianos: Mike Dean, el aclamado productor americano se encargó de calentar los motores hasta las 7:15 p.m.

Dean, ampliamente reconocido en el mundo del hip-hop, trabajó en el pasado con la mismísima Selena Quintanilla como uno de sus primeros pianistas; por lo que aprovechó para reproducir, con un estilo especial, el tema ‘Como La Flor’. Quince minutos después de terminar su show, fue el turno de Kaytranada para entusiasmar a las almas con electrónica y R&B, dos géneros que lo han convertido en un importante discjockey. Durante 45 minutos que estuvo en el escenario con sus consolas y sus teclados, bailó, gozó, interactuó con los asistentes y se aseguró de dejar la energía en lo más alto posible para el artista principal, quien llegaría a las dos horas.

Publicidad

Siendo las 9:00 p.m., hora en la que estaba programado que The Weeknd saldría al escenario, las personas levantaron sus celulares para así tomarle fotos a la gigantesca luna ubicada en la parte final de la cancha del estadio, la cual cambiaba de colores y acompañaría el recital que iban a experimentar en contados minutos; muchos aprovecharon para corear “El fincho” o “El fin de semana”, como traducción del nombre del artista, para hacer más amena la espera.

9:10 p.m.

Lo que sucede en los primeros instantes en los que un amante de la música puede ver a su artista favorito en vivo es algo único, pues son diversas emociones fusionadas en un segundo. Esto fue justamente lo que sucedió para los seguidores de The Weeknd . El ganador de cuatro premios Grammy inauguró su concierto con una capa negra, un casco cromado, un brazo metálico y con la única canción en español de la noche: ‘La Fama’, una colaboración con Rosalía y en la que estas almas extasiadas alzaron sus voces con todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, sus bailarinas, vestidas completamente de blanco, se ubicaban en todo el escenario.

Pasó a interpretar ‘Party Monster’, un tema que se desprende del álbum ‘Starboy’ de 2016 y en este saludó al público de forma muy efusiva, sin poder dejar de repetir “Bogotá, Colombia”. De igual forma, se empezó con el despliegue de los efectos especiales, pues además del juego de luces y de ver a la figura robótica de Hajime Sorayama, pero también inspirada en la cinta ‘Metrópolis’, girar e iluminar sus ojos, el fuego se encargó de avivar aún más la flama de los apasionados ‘XO Fans’, como se hacen llamar los seguidores de The Weeknd.

No te pierdas: Festival Estéreo Picnic: leyendas de la música hicieron historia e hipnotizaron en el tercer día

Publicidad

En ‘Take My Breath’, Abel Tesfaye bailó durante varios segundos e inmediatamente empezó a jugar con el público y a emocionarlos al querer ver su energía en el costado izquierdo y derecho. Entre ‘Sacrifice’ y ‘How Do I Make You Love Me’ este prodigioso artista se fue acercando lentamente al centro de la pasarela donde estaba ubicada la figura metálica femenina.

Lo que muchos esperaban ocurrió en la sexta canción, pues The Weeknd se ubicó cerca de aquel robot para interpretar uno de sus más grandes éxitos y por el que fue ampliamente comparado con Michel Jackson en el 2015: ‘I Can’t Feel My Face’. Posteriormente continuó con ‘Lost In The Fire’, un tema del 2019 que lo llevó a estar bajo la luna gigantesca, donde tenía una tarima elevada. Así comenzó su viaje en el tiempo, ya que cantó ‘The Hills’ de 2015, de su segundo álbum, y ‘Kiss Land’, sencillo que le dio el nombre a su primer trabajo oficial estrenado en el 2013.

A lo largo de su recital, The Weeknd se encargó de incluir a Bogotá en ciertos versos de sus canciones y de que todos los vieran de cerca; después de la icónica canción ‘Starboy’, que le dio una estética única y un sonido muy característico cuando la estrenó, llegó ‘House Of Balloons’, un track que hace parte de su primer mixtape del año 2011. Él reconoció la labor de sus fans y dijo que evidentemente ellos ya sabían cuál tema seguía, pues el Estadio Nemesio Camacho el Campín se llenó de cientos de globos blancos y plateados.

En medio de algunas canciones, Abel entregó ciertos interludios instrumentales donde utilizó su piano y los sintetizadores; allí dejó en evidencia sus habilidades en aquel instrumento, incrementó la emoción de este ambiente retro futurista y recordó aquellos elementos que han sido clave para fijar un estilo que ha dejado huella en la industria musical.

Publicidad

Tras interpretar ‘Heartless’ y ‘Low Life’, a las 10:04 p.m. se desató la locura entre las más de 30 mil personas que se congregaron alrededor de este artista, puesto que en ‘Faith’ se retiró su casco y se presentó ante Bogotá sin máscaras. El momento estuvo acompañado por efectos sonoros del suspenso que iba in crescendo, al igual que los gritos y el frenesí de cada individuo.

The Weeknd se quita su casco y se presenta a Colombia 🇨🇴



El mejor concierto del año pic.twitter.com/ITPgsKfQQm — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) October 5, 2023

‘After Horus’, que fue el primer sencillo promocional del cuarto álbum del músico, hizo que la atmósfera cambiara y se tornara especial, luego se llegó a ‘Earned It’, y la mayoría de los celulares se centraron en el escenario que se iluminó completamente de rojo, ya que este tema hizo parte de la banda sonora de la película ‘Cincuenta Sombras de Grey’ .

Publicidad

The Weeknd les hizo una confesión a los asistentes y reveló que ‘Out Of Time’, de su último trabajo discográfico titulado ‘Dawn FM’, es su canción favorita. Aprovechó el momento para descender del escenario y crear un recuerdo imborrable con aquellos que lograron cantar con él: Les acercó el micrófono en gran parte del tema, los tomó de las manos y sonrió por ver esa complicidad tan única que existe con sus 'XO Fans'.

Inmediatamente después de cantar ‘I Feel It Coming’ justo bajo la luna flotante, el también rapero y compositor se tomó unos minutos para contemplar a sus fanáticos. Su sonrisa y gestos golpeándose en el pecho fueron suficientes para evidenciar su felicidad y agradecimiento.

Ustedes podrán haber visto muchos videos de the weeknd del tour, pero este, ESTE PRECISO MOMENTO Y ESTA PRECISA REACCIÓN NO SERÁ IGUAL QUE NINGUNA OTRA pic.twitter.com/CrrYZIYnR2 — VALESITA (@valecovelez) October 5, 2023

Abel entonó entonces varios temas en aquel lugar, y ‘Die For You’ hizo que el romanticismo se sintiera en cada verso, el canadiense volvió a incluir a Bogotá, Colombia en ‘Is There Someone Else Or Not’, el cual es uno de sus más recientes lanzamientos, pero que igualmente fue coreado como si fuera uno de sus, vale la pena decirlo desde ya, clásicos.

En ‘Call Out My Name’, el lirismo oscuro de The Weeknd se apoderó de cada asistente y la melancolía fue un sentimiento compartido, ya que esta canción resonó con varios de los presentes. Abel desgarró su corazón cantando cada letra de este tema cargado de tantas emociones y metáforas que dibujan lo que es afrontar el dolor de una ruptura y un amor que finalmente no fue correspondido.

escuchar a The Weeknd cantar Die For You se convirtió en uno de los momentos más felices de mi vida pic.twitter.com/1DhGhmzk40 — E L O I S A (@Elote_Asesino) September 30, 2023

Publicidad



La locura e histeria se volvió a desatar en ‘Save Your Tears’ y ‘Less Than Zero’, donde repitió constantemente “I love you, I love you Bogotá”, pero en especial, el Estadio Nemesio Camacho el Campín se convirtió en una pista de baile para ‘Blinding Lights’, que no pudo sonar mejor y ratificó el por qué esta es una de sus canciones más exitosas.

El cierre fue llegando lentamente con ‘Tears In The Rain’, ‘Creepin’, ‘Popular’ y luego con ‘In Your Eyes’,- donde Mike Dean tocó el saxofón- y jugó con sus fanáticos al hacerlos repetir varias veces sus “Oh, Oh, Oh” mientras él estaba ubicado en la cima de la imponente estructura de la tarima principal. El final llegó con ‘Moth To A Flame’, un tema que se desprende de su último álbum y es una colaboración con el grupo de música house sueco Swedish House Mafia.

Este utiliza una metáfora del fenómeno que ocurre cuando las polillas se sienten atraídas por la luz y no pueden evitarlo, aunque esto pueda provocarles la muerte. The Weeknd habla en esta canción de un amor intenso y absorbente, que en este caso lo lleva a la perdición y a comportarse de forma obsesiva con una mujer comprometida. Cuando la música llegó a su fin, las luces fueron desvaneciéndose lentamente y así culminó uno de los mejores espectáculos que se han realizado en Bogotá, también gracias a la organización y gestión de Páramo Presenta y Ocesa Colombia.

Conoce más: La grandeza de The Killers se apoderó de Bogotá con un espectáculo sublime e impecable

Publicidad

The Weeknd en vivo es una experiencia que todos deberíamos tener 🥲 pic.twitter.com/SjVDtnnJ13 — Dramaniela (@xxmdxxba) October 5, 2023

The Weeknd , en sus dos horas de concierto, se entregó completamente a su público, dejó extasiados a miles de fanáticos que esperaron volver a verlo desde su última presentación en el país en el Festival Estéreo Picnic en el 2017 y demostró su grandeza que es imposible de comparar. Abel Tesfaye realizó un recorrido por diversas canciones desde su primer lanzamiento, pasó por sus cinco álbumes de estudio, se devolvió en el tiempo con temas que sus fanáticos atesoran en su corazón y, valga la expresión, les voló la cabeza con su ostentosa escenografía, despliegue de efectos, su voz impecable y su energía.

Este cantante, compositor, rapero y productor trajo su propio universo al Estadio Nemesio Camacho el Campín y lo llenó de su versatilidad, melancolía y ambiente retro futurista que, si bien, imagina un futuro con sus elementos en el escenario y sus sonidos, también representa con su música y letras la añoranza que acompañó a miles de corazones que han seguido su trayectoria.

Bien dicen que la música es el lenguaje universal de la humanidad, pues los colombianos se unieron en torno al arte de Abel Makkonen Tesfaye. Finalmente, haber visto a The Weeknd, en la noche del 4 de octubre del 2023 produjo un placer, propio de la música en vivo, que la naturaleza humana parece necesitar como gasolina para vivir en plenitud.