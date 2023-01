Festival Estéreo Picnic 2017: cartel por días

El parque 222 en Bogotá volverá a resonar con los tres días donde todo puede ser posible en Un Mundo Distinto.

Conozca, a continuación, la lista y la programación por días de los artistas que se presentarán en el Festival Estéreo Picnic 2017 los próximos 23, 24 y 25 de marzo.

Día 1: jueves 23 de marzo.

El Festival Estéreo Picnic 2017 verá el amanecer de este encuentro cercano del tercer tipo con The Weeknd y Justice, extraterrestres de la escena mundial. Con 26 años, Abel Makkonen se ha reinventado después de que el mundo lo conociera como The Weeknd con su segundo álbum de estudio 'Chapter III: The Hills', se ha cortado su melena pero ahora es el chico estrella, Starboy. Justice volverá a Colombia con un nuevo terremoto sonoro bajo sus brazos, 'Woman' y ese destructor de corazones llamado 'Randy'. Gaspard Augé y Xavier de Rosnay son Justice, y a ellos y a ese concierto mítico de 2012 le debemos mucho desde Un Mundo Distinto.

The xx completa este amanecer de reencuentros con su debut en el Picnic. El trío inglés en su estruendoso regreso a los escenarios estrenará canciones de lo que será su tercer álbum, el sucesor de aquel inmarcesible 'Coexist'. Mientras que Cage The Elephant por fin demostrará el porqué es una de las propuestas indie más elevadas de la última media década, Rancid dará la cátedra máxima del punk del último cuarto de siglo. 'Ruby Soho', 'Time Bomb', '7 Years', 'She's Automatic' y otros tesoros del ska punk más puro.

Glass Animals con apenas dos álbumes ya es uno de los favoritos de ese nuevo planeta llamado pop psicodélico, G-Eazy no deja de hacer ruido desde que hace dos años dejó a todos boquiabiertos con 'Me, Myself and I' al igual que Bob Moses, el dúo canadiense que sigue celebrando 'Days Gone By' con una nueva edición; todos ellos aran su debut en las tierras del Parque 222 el primer día del FEP 2017.

Por su lado, AJ Dávila encabeza la cuota en español junto a las propuestas nacionales de Seis Peatones, Nanook y El Último Esquimal, Ságan, Popstitute y Julio Garcés.

Día 2: viernes 24 de marzo.

The Strokes desencadenará la histeria contenida de generaciones que por años dedicaron, cantaron, sufrieron, bailaron y estallaron en júbilo con sus canciones. Colombia abrirá su corazón para los salvadores del rock del Siglo XXI. El segundo día del FEP 2017 verá un bautizo musical histórico. El que también verá las masas colombianas corear su nombre será Flume, el nuevo As de la baraja sonora con la que Australia ha estado cambiando el juego de la música de la última década. Two Door Cinema Club y Caribou son dos regresos necesarios, de dos actos que dejaron una huella profunda en Bogotá. Los primeros, presentando su tercer disco 'Gameshow' y el compositor canadiense siendo referencia de un catálogo definitivo.

Emocionan los estrenos de Silversun Pickups, Vance Joy y Catfish and The Bottlemen. Los primeros, por ser una banda que a la par de The Strokes definió el sonido de una época con un debut discográfico consagratorio; el segundo, por seguir definiendo el sonido que desde Australia otros cantautores como Chet Faker han explorado; y los terceros, por ser ese eslabón que continúa la cadena británica de la cual ha hecho parte The Libertines, Razorlight, Dirty Pretty Things y otros. Claptone: Immortal Live dará un espectáculo realmente extraterrestre que definirá este viernes.

A la fiesta intergaláctica se suma ahora el gran Claptone (Live) como el 'bonus track' de este viernes inolvidable. Rawayana, Zalama Crew, Árbol de Ojos, Rat Race, Cocononó, Los Makenzy, Gordon, N. Hardem, Los Hot Pants y Ädi complementan el cartel del segundo día del FEP 2017.

Día 3: sábado 25 de marzo.

Deadmau5 y Martin Garrix encabezan el último día en Un Mundo Distinto. El primero, último dios del EDM que faltaba por pisar estas tierras, debutará con un show multisensorial y una andanada de hits que Colombia ha esperado mucho por escuchar. Por su lado, el DJ holandés vive su año dorado y recientemente lanzó 'Seven' su nuevo Ep; todos esperamos con manos levantadas hacia el cielo su llegada.

Wiz Khalifa tendrá su revancha, Colombia por fin sentirá 'See You Again' y 'Black and Yellow' tronará ante la multitud. Sublime with Rome significa un deber cumplido. Un encuentro con canciones que definieron una generación. Ahora, el gran encuentro generacional es aquel que Totó la Momposina ofrecerá ante el público del FEP. Doña Sonia Bazanta abrió el cofre original de la cumbia hace más de medio siglo y por años Un Mundo Distinto se ha nutrido de sus tesoros; su visita en el último día del FEP 2017 es un homenaje entre todos a su gran legado.

Richie Hawtin debuta en el marco del Picnic en una de sus ciudades favoritas, Bogotá. Chancha Vía Circuito de Argentina y Mateo Kingman de Ecuador serán acompañados por una colección selecta de lo más diverso de los nuevos sonidos colombianos: Bazurto All Stars de Cartagena, Elkin Robinson de San Andrés, Canalón de Timbiquí del Pacífico, Julio Victoria, Cero 39, Romperayo, Ali Aka Mind y Buendía de Bogotá.

