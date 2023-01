The Weeknd lanza video de ‘Call out my name’

El cantante estreno a través de YouTube el video su canción que lanzó el pasado 30 de marzo. La letra expresa el arrepentimiento de haberse enamorado.

"Nos encontramos. Te ayudé a salir de un lugar roto. Me diste comodidad. Pero enamorarme de ti fue mi error (…) Dije que no sentía nada, pero cariño, mentí. Casi me corto una parte de mí por tu vida", dice un fragmento de la letra de la canción.

"My Dear Melancholy" es un álbum que refleja la angustia y tristeza del artista. ‘Call out my name’ es una de las seis canciones entre ellas: ‘Privilege’, ‘Wasted Times’, ‘I Was Never There’, ‘Hurt You’ y ‘Wasted Times’.

La producción del EP cuenta estuvo a cargo de Daheala, Marz, Frank Dukes, Mike WiLL Made-It, Guy-Manuel de Homem-Christo, Gesaffelstein y Skrillex.

Con el álbum, The Weeknd fue el #1 de la lista Bollboard como uno de los discos más vendidos, a la semana de haberlo lanzado.

El rapero canadiense estará en el festival de Coachella que se realiza en el mes de abril.

