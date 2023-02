The Weeknd confirmó su colaboración con Ariana Grande en su siguiente canción

The Weeknd y Ariana Grande sumarán otra colaboración más a su lista de éxitos musicales juntos. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el canadiense le informó a sus seguidores que el 23 de febrero se estrenará el remix de 'Die for you' con su amiga Ariana Grande.

Todo ocurrió después de que la cantante publicara un video en su cuenta personal de TikTok mezclando este reconocido tema con su voz y con un mensaje para The Weeknd: "escribí y grabé un verso para mi amigo después de estar 14 horas de rodaje en el set… Esta pequeña excepción merecía la pena hacerse".

En dicha plataforma, el video cuenta ya con más de un millón de likes y comentarios en los que sus fanáticos expresan su gran emoción ahora que por fin se hizo realidad su sueño de volver a escuchar cantar a la intérprete de 'Side to side'.

Ahora, sus seguidores han explotado las redes sociales con mensajes de euforia por poder escuchar a sus dos artistas favoritos juntos de nuevo. La ya mencionada canción contaba con más de 1.300 streams en Spotify.

Cabe recalcar que Ariana llevaba ya un largo tiempo alejada de la música, desde el estreno de su último álbum en 2020 llamado 'Positions', con el cual llegó a ocupar el número 1 en las listas de varias plataformas musicales.

El mismo año también se casó con Dalton Gómez, con quien ya llevaba varios meses de relación. Aunque ella ya no muestra su privacidad en redes sociales, ha dejado evidenciar un poco su nueva forma de vida y cómo está dedicada a su emprendimiento de maquillaje R.E.M Beauty.

Los dos cantantes ya tienen varias colaboraciones, iniciando por el lanzamiento de la canción 'Love Me Harder', en 2014, que actualmente cuenta con más de 700 millones de streams en la plataforma Spotify. Este tema musical también fue incluido en el álbum 'My Everything' de la intérprete de '7 Rings'.

En el disco 'Positions' de la estadounidense estrenaron 'Off The Table', siendo su segundo sencillo. Para el proyecto discográfico 'After Hours' de The Weeknd, él invitó a su amiga para participar en 'Save Your Tears', logrando un éxito eminente en las plataformas musicales.

Ahora con está cuarta colaboración, los seguidores de ambos se encuentran más que emocionados por poder volver a escuchar música de Ariana Grande y esperan que no sea la última.