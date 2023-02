Ariana Grande volvería a la música junto a The Weeknd con una nueva canción

Ariana Grande utilizó su cuenta personal de TikTok para publicar un video en el que se le pudo ver usando su computador y mezclando música, algo que para sus fans fue de grato asombro, ya que la volvieron a escuchar cantando.

No obstante, lo que les causó más emoción es que la artista aparece trabajando en la canción de The Weeknd 'Die for you' del álbum 'Starboy', el cual es de 2016. Aunque solo son especulaciones, parece que se podría volver una versión remix del tema.

En la descripción del post, la intérprete de 'Thank U, Next' dejó un emotivo mensaje para el canadiense: "escribí y grabé un verso para mi amigo después de estar 14 horas de rodaje en el set… Esta pequeña excepción merecía la pena hacerse".

En la plataforma de TikTok, el video cuenta ya con más de un millón de me gustas y comentarios en los que sus fanáticos expresan su alegría y se cuestionan si se hará realidad la versión remix de esta canción.

The Weeknd no dudó en publicar este momento en su cuenta oficial de Instagram, donde reaccionó con un emoji sonriente de ojos llorosos, pero sin dar algún tipo de información sobre si puede ser posible la colaboración. Dicha publicación tiene también ya más de un millón de likes.

Cabe recalcar que 'Die for you' sería un tema dedicado a la actriz y cantante Selena Gómez , con la cual él tuvo una relación de 10 meses, en la cual se veían bastante enamorados, hasta que decidieron terminar y ella intentó volver con su expareja Justin Bieber .

Aunque solo son rumores, sus seguidores dicen que dicho noviazgo inspiró mucho de los temas que escribió The Weeknd, sin embargo, el intérprete de 'Call out my name', nunca ha confirmado o desmentido lo ya dicho. Aunque está no sería la primera vez, ya que con su exnovia la modelo Bella Hadid surgieron las mismas especulaciones.

Mientras tanto, Ariana Grande decidió tomarse una pausa de su carrera musical desde su último álbum en 2020 llamado 'Positions'. Luego, el mismo año, contrajo matrimonio con Dalton Gómez, dado que por ese motivo y otros proyectos se alejó de su música.

Aunque sigue muy presente trabajando en su línea de maquillaje R.E.M Beauty y con la mira puesta en su siguiente paso con su emprendimiento. Aún así sus seguidores esperan pronto su regreso con nueva música, tal y como sucedió con Rihanna, quien tuvo un caso similar.

Por el momento los seguidores de ambos cantantes seguirán a la espera de que se confirme si lanzarán una nueva colaboración juntos.