Ariana Grande revela sus secretos para tomarse 'selfies'

La cantante Ariana Grande a veces olvida que millones de ojos están puestos en ella, y se lleva grandes sorpresas cuando después encuentra en las redes sociales fotos suyas.

"Quizá [desde que soy famosa] soy un poco más sensible con estas cosas, pero intento ser lo más leal a mí misma. A veces me olvido y salgo a la calle en pijama y al día siguiente me encuentro un montón de fotos mías en el supermercado. Siempre se me hace raro", admitió a la revista Top of the Pops.

Publicidad

Ver fotos que le hacen otros le sorprende pero las que ella misma se hace le encantan, especialmente si en ellas salen sus perros.

"Me encanta hacerme selfies y utilizar filtros. Mi favorito en el iPhone es 'tonal' porque adoro el blanco y negro. Mis compañeros favoritos de selfies son mis perros. Tengo una foto muy divertida de mi perra Coco en la que parece que se sacó la foto ella misma".

Ante lo feo de la red, Ariana prefiere poner buena cara y desplegar toda su positividad.

"He tenido algún troll pero trato de no prestarles demasiada atención porque no me gusta combatir la negatividad. La negatividad viene de la negatividad, así que solo les deseo que les vaya bien".

Publicidad

Por: Bang Showbiz