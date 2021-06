Se confirman los primeros artistas para el festival ‘This is real’

Se siguen confirmando los primeros espectáculos que se realizarán en Colombia tras la reactivación económica, entre ellos, el festival de hip hop latino más importante de Latinoamérica.

Se trata de 'This is real', que cumplirá su segunda edición el próximo sábado 31 de julio en el Hipódromo de los Andes (Autopista Norte Km. 20, Chía, Cundinamarca), bajo todos los parámetros de bioseguridad para garantizar la prevención de contagio por COVID-19.

El cartel de las agrupaciones que se presentarán en el festival esta conformado por Tres Coronas, Afu-ra, Doble Porción, Anarkía y DJ 113 and Friends (Rap Bang Club, Aerophon Crew, Jay M Vee).

La distribución del espacio será realizada en palcos de seis personas, los cuales tendrán una distancia de 1.80 metros entre uno y otro, además, el aforo será limitado, garantizando la calidad del evento y la tranquilidad del público.

Las entradas para este evento ya se encuentran a la venta en www.pintiket.com y cuenta con localidades: general, platino y VIP.

UNO A UNO

Dentro de los artistas confirmados se encuentra 'Doble Porción', que hace parte importante de una generación de raperos que se extiende desde las calles Del Valle de Aburrá, por Colombia y el continente, y que ha logrado ponerle un nuevo color al rap local, refrescando los oídos de nuevos y viejos oyentes.

Métricas frias usa su voz suave y melódica, Mañas Ru-Fino, en cambio, raspa los oídos como lija con su voz carrasposa. Juntos son los dueños de una rap nostálgico, introspectivo y con mucho sabor a calle.

Dentro de los más esperados está Tres Coronas, que en un principio fue un grupo conformado por tres MC, que nació a principios del año 2001 en Nueva York exactamente en las zona de Queens, fue compuesto inicialmente por el colombo estadounidense Luis Alfonso Fonseca conocido como Poncho o PNO alias 'Guajiro' y, el colombo francés Sebastían Rocca conocido como Rocca, alias 'El Jefe'.

Su música inspirada siempre en temas de la vida cotidiana, narrando al detalle las fuertes experiencias que se viven en el diario vivir, hip que se quedaran en la mente de los amantes del Hip-Hop, dándoles gran reconocimiento mundial y catalogándolos como uno de las agrupaciones mas reconocidas del género.

Afu-ra también hará parte de este cartel. Aaron Phillip más conocido como Afuérenle-ra es uno de los más grandes exponentes del Hip Hop a nivel internacional. Inició su carrera en 1994 con un álbum llamado 'The Sun Rises in the East' junto con otros grandes artistas pioneros en el género. Con tan solo 27 años se ha posicionado como uno de los más reconocidos y exitosos exponentes.

Además, el DJ 113 and friends, uno de los mejores exponentes en los tornamesas de los sonidos que conforman el Hip Hop, melómano y experto por medio de su arte en hacer vibrar a todos aquellos que siguen en la potencia de sus Beats lo que solo la experiencia puede brindar.

