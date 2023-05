Roger Waters regresa a Colombia este 2023: Conoce la fecha y el lugar donde se presentará

George Roger Waters , más conocido como Roger Waters, el cofundador de la legendaria banda Pink Floyd realizó un emocionante anuncio, pues se presentará nuevamente en Bogotá, Colombia en el marco de su gira ‘Pink Floyd’s Roger Waters This is Not a Drill’.

El músico y compositor británico pisará tierras colombianas una vez más para deleitar a todos sus fanáticos con los mejores éxitos de Pink Floyd, el encuentro oficial será en el Coliseo Live de Bogotá, el 5 de diciembre de 2023.

El espectáculo incluye 20 canciones clásicas de Pink Floyd y Roger Waters, entre ellas: ‘Us & Them’, ‘Comfortably Numb’, ‘Wish You Were Here’ y ‘Is This The Life We Really Want?’. Además, Waters estrenará una nueva canción llamada ‘The Bar’.

Waters estará a cargo de las voces principales, guitarras, bajo y piano, y será acompañado en el escenario por Jonathan Wilson en guitarras y voces; Dave Kilminster en guitarras y voces; Jon Carin en teclados, guitarra y voces; Gus Seyffert en bajo y voces; Robert Walter en teclados; Joey Waronker en batería; Shanay Johnson y Amanda Belair en voces, y Seamus Blake en saxofón.

Las entradas para el paso de la gira de Roger Waters: ‘This Is Not A Drill’ por Colombia se venderán a través de www.taquillalive.com.

‘This Is Not A Drill’ es una innovadora y espectacular extravagancia de rock and roll/cinematográfica, que representa un contundente alegato contra la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir, y un llamado a amar, proteger y compartir nuestro preciado y frágil hogar planetario.

El espectáculo incluye una docena de grandes canciones de la Era Dorada de Pink Floyd, junto con varias nuevas. Mismas letras y música, el mismo escritor, el mismo corazón, la misma alma, el mismo hombre. Podría ser su última gran hazaña.

Los Bancos Aval y dale! Anuncian la preventa exclusiva para sus clientes de Roger Waters desde el 31 de mayo de 2023 a las 9:00 A.M hasta el 1 de junio de 2023 a las 11:59 pm, o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero hasta agotar boletas disponibles para la preventa de los Bancos Aval, comprando las boletas en taquillalive.com.