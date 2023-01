Roger Waters estrena ‘Us + Them’, su nuevo documental

Foto: Colprensa

Ya se encuentra disponible el nuevo documental del músico Roger Waters, el cual lanza junto a una versión en vivo de ‘Another brick in the wall, Part 2’, que está disponible en distintas plataformas digitales.

El documental, ‘Roger Waters: US + Them’, se encuentra disponible en Blu-ray, DVD, CD, mientras que en octubre se realizará una edición en vinilo.

Presenta la poderosa música del miembro fundador, letrista, compositor y fuerza creativa detrás de la mítica banda de rock, además de destacar su mensaje con respecto a los derechos humanos, la libertad y el amor.

Basado en su aclamada gira mundial que comprendió un total de 156 espectáculos para cerca de 2,3 millones de personas en todo el mundo, presenta canciones clásicas de The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here, así como su álbum más reciente, Is This The Life We Really Want?

Dirigida por Sean Evans junto a Roger Waters, la película muestra de manera ‘visceral’ cómo era estar allí. Con el uso de tecnología digital y audio disponible más innovador hasta la fecha, este espectáculo de vanguardia encapsula una serie de experiencias audiovisuales y sensoriales impresionantes. Captura las legendarias presentaciones en vivo de Waters que llevan al público a un viaje emocional y estimulante.



Waters demuestra su activismo político, sus reflexiones oportunas y sus críticas sociales mueven profundamente su ser. Ha dedicado su vida a luchar contra aquellos que buscan controlar las vidas y destruir el planeta.

