Roger Waters en Colombia: una cita con la historia en familia

Más de 30 mil personas fueron testigos de uno de los mejores conciertos en la historia de la música en vivo en Colombia: Roger Waters.

Desde tempranas horas del día la "Rogermanía" y la "Pinkfloydmanía" se hicieron presentes en los alrededores del estadio El Campín para vivir uno concierto de otro mundo.

Filas interminables de seguidores con camisetas, gorras, pañoletas, cintas conmemorativas y hasta chaquetas de cuero con parches de Pink Floyd y Roger Waters, eran un buen presagio de que la noche del miércoles 21 de noviembre sería la noche soñada.

No importó la edad, niños de seis años en adelante hasta adultos mayores que pasaban los 80 años cumplieron esta cita con la historia en donde asistir al concierto del músico británico se convirtió en un ritual casi tan importante como ir a misa, a una boda o celebrar el día de la madre.

22 canciones hicieron parte del repertorio interpretado por Waters durante más de dos horas, inluyendo canciones de su nuevo disco "Is This The Life We Really Want?" y clásicos de Pink Floyd como como "Comfortably Numb", "Dogs", "Pigs", "Welcome tuo the Machine", "Money", "Us and Them", "Wish You Were Here" y la esperada "Another Brick in the Wall" en donde 20 niños y jóvenes de estratos 1, 2 y 3 bailaron en tarima junto al británico. Para el concierto, el músico necesitaba un grupo de niños y jóvenes que lo acompañarán en este, uno de los momentos más bellos de su show. Los jóvenes, entre 9 y 23 años de edad, hacen parte del colectivo Movtómico, del programa Crea, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Cada canción despertó diferentes sentimientos y reacciones en los asistentes, quienes a través de lágrimas, gritos, coros y risas nerviosas expresaban su alegría por ver este sueño musical hecho realidad.

Durante el concierto Roger Waters respaldó la defensa de la educación en Colombia como derecho fundamental. Mensajes de resistencia a las muertes de niños, la polución, los políticos que dominan el mundo y la censura también hicieron parte del reflexivo show.

RT | Y aquí el aclamado discurso de Roger Waters, el icónico cantante de Pink Floyd, sobre el paro estudiantil en Colombia. Le mandó un claro mensaje al gobierno: los préstamos estudiantiles no son la respuesta, son una vida entera de esclavitud. La causa avanza! #RogerWaters pic.twitter.com/8CelIN2a0F — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) November 22, 2018

Waters presentó una reflexiva mirada al mundo actual, sumado a una gran producción audiovisual y tecnológica que llevó a los asistentes a un viaje musical que jamás podrán olvidar. Fue una experiencia sensorial acompañada de una producción audiovisual de última generación.

"Valió cada centavo", "Que sonido tan bestial", "Tremendas visuales", "Sueño cumplido" y "Gracias Dios por permitirme ver a Pink Floyd a través de Roger Waters" fueron algunas de las frases que los espectadores pronunciaron al terminar el show.

Famosos colombianos del Talento Caracol como los actores Carolina Ramírez y César Mora también dijeron "presente" en esta fiesta musical.

.@caroramirezquin y @CesarionMora tuvieron la oportunidad de ver en vivo a #RogerWaters, miembro fundador de la banda británica @pinkfloyd, ayer en el estadio El Campín de Bogotá. ¡Una experiencia realmente gratificante, para no olvidar! #NosMueveColombia pic.twitter.com/UZzy2XUKYK — Caracol Televisión (@CaracolTV) November 22, 2018

Por: Diego Báez.

Fotos: Cortesía Jhon Paz.

Roger Waters demostró su apoyo a los estudiantes colombianos en su concierto en Bogotá.

