Rock al Parque 2023 completa su lista de invitados con el tercer anuncio del evento

Los próximos 11, 12 y 13 de noviembre de 2023 los amantes de los festivales podrán disfrutar de Rock al Parque, que se desarrollará en el Parque Simón Bolívar, como es costumbre. Recientemente, la cuenta oficial del evento publicó a través de Instagram su tercer anuncio, completando así la lista de bandas invitadas.

En la primera tanda se encuentran agrupaciones y artistas como In Flames (Suecia), Overkill (USA), Cabra (Puerto Rico), Javiera Mena (Chile), Noprocede (España), Salón Victoria y Sonido Gallo Negro (México), Los Punsetes (España), Jenny Woo (Canadá), Chemcide (Costa Rica); Los Calzones, Marlina Bertoldi y Nonpalidece (Argentina); Junior Zamora, Eshtadur y Los Árboles (Colombia).

El segundo anuncio demostró que el festival está comprometido con subir un poco más el nivel, pues se destacaron músicos de renombre que tienen gran popularidad no solo en nuestro país, sino también en el extranjero.

Agnostic Front (USA), The Ocean (Alemania), Konvent (Dinamarca); Ana Curra, El Kanka, Carolina Durante y Laura Sam (España) fueron los convocados. También se encuentran Los Outsiders (Perú), Javier Alerta (Bogotá), Matías Aguayo (Chile); Las Guaguas de Pank, Los Suziox y La Banda del Bisonte (Colombia); Los Pericos, Las Pastillas del Abuelo y Miss Bolivia (Argentina) y Tijuana No, Here Comes the Kraken, Erich y Daniel, me Estás Matando (México).

¿Qué artistas están incluidos en el tercer anuncio?

En esta ocasión, Rock al Parque dio a conocer a los exponentes que se encargarán de hacer vibrar a los amantes del género el lunes 13 de noviembre.

"La programación de #RockAlParque2023 😈🔥🤘está lista para sorprendernos con una experiencia única. Este año celebramos la riqueza de sonidos que habita en todos nosotros. ¿Estás listo para sumergirte en tres días de pasión, cultura y energía musical?", fue la descripción que publicaron junto al cartel.

Allí se destacan los siguientes nombres: Los Petit Fellas y Aterciopelados (que corresponden a la cuota colombiana), La Vida Boheme (Venezuela), Saratoga (España), Slow Crush (Bélgica), Makewar (USA), Julieta Venegas (México) y Los Auténticos Decadentes (Argentina).