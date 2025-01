Marco Antonio Solís anuncia segunda fecha de concierto en Bogotá: conoce aquí todos los detalles

El legendario cantautor Marco Antonio Solís anuncia un segundo concierto en el Movistar Arena de Bogotá, que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo de 2025, en el marco de su exitosa gira mundial 'Más Cerca de Ti'. Esta velada será un homenaje único a las mujeres, en una noche donde la poesía y la música se unirán para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

'El Buki', como es conocido por millones de seguidores en todo el mundo, brindará un espectáculo que promete emociones inolvidables con sus icónicas canciones como 'Si No Te Hubieras Ido', 'Tu Cárcel' y 'Dónde Estará Mi Primavera', junto a temas de su más reciente producción.

Mira también: Marco Antonio Solís vuelve a Bogotá: conoce la fecha y el lugar en el que se presentará

Dónde se presentará Marco Antonio Solís en Bogotá

Bogotá, conocida por su enorme vida cultural y su afinidad con el romanticismo de grandes artistas, se prepara para recibir nuevamente a Marco Antonio Solís, uno de los músicos más influyentes de la música latina, en el Movistar Arena. Con más de 40 años de trayectoria, cinco premios Latin GRAMMYs , y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el artista mexicano ha conquistado audiencias en todo el mundo con su talento, sensibilidad y conexión única con el público.

La gira 'Más Cerca de Ti' ha sido reconocida por su producción de primer nivel, con arreglos musicales impecables y una puesta en escena que sumerge a los asistentes en una experiencia íntima y emotiva. Bogotá será testigo de esta magia por partida doble, reafirmando su posición como una de las ciudades más receptivas a la música de Marco Antonio Solís.

Publicidad

Cómo comprar entradas para Marco Antonio Solís en Bogotá

Las entradas estarán disponibles a través de www.tuboleta.com con los siguientes horarios.

Preventa Movistar: Del 15 de enero a las 10:00 a.m. hasta el 17 de enero a las 9:59 a.m., o hasta agotar existencias.

Venta General: A partir del 17 de enero a las 10:00 a.m.

Te puede interesar: Roberto Carlos regresa a Colombia: Esta será la fecha y el lugar del concierto

Esta segunda fecha será la oportunidad perfecta para disfrutar de una noche mágica, llena de emociones y recuerdos, junto al artista que ha dejado una huella imborrable en la música latina.