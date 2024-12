Marco Antonio Solís vuelve a Bogotá: conoce la fecha y el lugar en el que se presentará

Marco Antonio Solís, uno de los íconos más grandes de la música latina, llegará a Bogotá para deleitar a su público con su gira “Más Cerca de Ti”. Este espectáculo se llevará a cabo el próximo 7 de marzo de 2025 en el Movistar Arena, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, convirtiéndose en un homenaje inolvidable a todas ellas.

Con más de cinco décadas de trayectoria musical, ‘El Buki’ ha conquistado el corazón de millones con éxitos atemporales como ‘Si No Te Hubieras Ido’, ‘Tu Cárcel’ y ‘¿A Dónde Vamos a Parar?’. Su legado lo ha llevado a recibir numerosos premios, incluidos cinco Latin Grammys, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y su inclusión en el Salón de la Fama de Billboard.

Dónde se presentará Marco Antonio Solís en Bogotá

La capital colombiana, conocida por su ambiente romántico y su creciente oferta de espectáculos de talla mundial, acogerá a este maestro de las baladas y la música grupera en un concierto que promete ser una experiencia llena de emociones y conexión.

Marco Antonio Solís traerá una producción de clase mundial que incluye un montaje espectacular, luces impactantes y un sonido diseñado para resaltar cada acorde de su música. Podría ser un regalo perfecto para conmemorar el Día de la Mujer con una experiencia mágica que llegará al alma de todos los asistentes.

Cómo comprar entradas para Marco Antonio Solís en Bogotá

Preventa Movistar: Desde el 4 de diciembre a las 10:00 am hasta el 6 de diciembre a las 9:59 am, o hasta agotar existencias. Venta General: Desde el 6 de diciembre a las 10:00 am o antes si finaliza la Preventa Movistar, hasta agotar existencias