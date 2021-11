Diviértete con 'I am Hassam': tres personajes en un mismo escenario, una sola estrella del humor

Llega al escenario del teatro Vive Astor Plaza y para todo Colombia 'I am Hassam', el show del reconocido humorista en el que el público se encontrará a sus reconocidos personajes: Próculo Rico, Rogelio Pataquiva, Güevardo y el mismo Hassam para no parar de reír.

"Déjenme presentarme, soy Rogelio Pataquiva, reciclador profesional bilingüe”, solo con leer esta frase, una sonrisa se dibuja en el rostro de cualquier colombiano y es que Hassam ha logrado lo que ningún otro humorista, que sus personajes sea conviertan en estrellas de la televisión.

Por esto, en 'I am Hassam' estarán en el escenario Rogelio, Proculo y Guevardo cada uno con una rutina única que hará que el público no pare de reír; pero hay una sorpresa, Hassam estará acompañando a sus amigos con una rutina innovadora y diferente, todo un reto para el humorista y ganador de 11 programas consecutivos en sábados felices de Caracol Televisión.

Este nuevo show tiene stand up comedy, monólogos, chistes y comedia musical en un recorrido en el que el espectador descubrirá por qué el objetivo de Hassam es hacer reír a su público. 'I am Hassam' es un show familiar y variado que pondrá a gozar sin pensar, cero pretensiones, 100% entretenimiento. Una experiencia diferente que no se podrán perder de forma presencial y digital en el Teatro Vive Astor Plaza, escenario fundamental de la cultura capitalina.

¡Conectate en familia! Funciones este jueves 18 de noviembre 8:30 p.m. y el domingo 28 de noviembre 5:30 p.m.

Publicidad